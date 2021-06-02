Названа сумма, которую россияне могут получить за продажу своих данных

Российские собственники автомобилей могут получить дополнительный заработок, продавая свои данные, а не передавая их безвозмездно, как это происходит сейчас. Об этом в интервью РИА Новостям рассказал сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко.

Сейчас люди дают неинформированное согласие на использование собственных данных, в итоге человек не знает куда они уходят и как используются. Этот "актив" безвозмездно передается автопроизводителю или другому лицу. 

По его слвоам, за рубежом пакет данных стоит в среднем 5 евро.

В связи с этим, считает Гурко, необходимо закрепить права на данные, которые генерирует автомобиль, за собственниками автомобилей. "Нужно объяснить людям, что данные являются товаром, который можно продать или обменять. Мы надеемся, что коммерческое предоставление данных станет возможным уже в 2022 году", - пояснил он.

Поэтому "Автонет" сейчас создает инструмент под названием "Биржа данных", с помощью которого люди смогут распорядаться своими ативами и зарабатывать на данных. Стоимость данных определяет покупатель. Так, если данные используются, чтобы предложить скидку на каско, то стоимость данных соизмеряется со стоимостью сервиса, который предлагается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.06.2021, 12:02
    Гость: gvozd

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