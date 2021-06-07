ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб
Федеральная служба безопасности задержала и выдворила из России агента украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно заявлению ФСБ, сотрудники ведомства пресекли «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб», которую вел гражданин Украины Алексей Семеняка».
«Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», — сообщили в ФСБ, подчеркнув, что высланный не успел нанести ущерб государству.
У Семеняки в ходе обыска нашли электронные устройства, на которых сотрудники ФСБ обнаружили сообщения от сотрудников СБУ с предложениями «оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам РФ». Попытка удаленно уничтожить эти данные, по информации ведомства, не удалась.
В апреле ФСБ также сообщила о том, что спецслужба задержала украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Его уличили во встрече с россиянином, от которого он получал сведения закрытого характера, содержащиеся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот поэтому не надо брать граждан Украины на высокотехнологичные вакансии, особенно в сфере информационных технологий. Это хорошо, что его заранее поймали, а ведь он мог нанести значительный ущерб. Граждан Украины надо брать только на строительные и прочие рабочие специальности. И то, они всегда должны быть под присмотром. Ведь и в строительстве, и на производстве эти диверсанты даже на самых простых специальностях могут нанести серьезный ущерб. Лучше конечно вообще отказаться от гастарбайтеров из Украины, но хотя бы не брать их на высокотехнологичные работы. Надо обеспечивать работу своим специалистам, а не украинским. Тем более, что своих специалистов в сфере ИТ в России более чем достаточно. Все высокотехнологичные вакансии должны быть исключительно для граждан России.
Ущерб интересам РФ. А какие первые в списке, что каждыи хмырь им ущерб нанести может?
Не понял, а с территории Украины он разве не мог уворовать данные по Кубанскому казачьему войску?
неужели находятся дураки, готовые сотрудничать с украинскими спецслужбами...
Главные "любители Русского Мира" нэзалэжно топчутся в куеве.