ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб

10:31 7.06.2021

Федеральная служба безопасности задержала и выдворила из России агента украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению ФСБ, сотрудники ведомства пресекли «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб», которую вел гражданин Украины Алексей Семеняка».

«Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», — сообщили в ФСБ, подчеркнув, что высланный не успел нанести ущерб государству.

У Семеняки в ходе обыска нашли электронные устройства, на которых сотрудники ФСБ обнаружили сообщения от сотрудников СБУ с предложениями «оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам РФ». Попытка удаленно уничтожить эти данные, по информации ведомства, не удалась.

В апреле ФСБ также сообщила о том, что спецслужба задержала украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Его уличили во встрече с россиянином, от которого он получал сведения закрытого характера, содержащиеся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.