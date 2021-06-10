Минздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

15:50 10.06.2021

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе с несоблюдением мер предосторожности. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения», – сказал министр здравоохранения.

Чтобы избежать роста числа инфицированных, россиянам следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые ограничительные меры, приводит его слова ТАСС. Глава ведомства также призвал сограждан вакцинироваться от COVID-19. По словам Мурашко, это особенно актуально в преддверии отпусков.

По информации оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.