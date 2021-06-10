Минздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе с несоблюдением мер предосторожности. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения», – сказал министр здравоохранения.
Чтобы избежать роста числа инфицированных, россиянам следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые ограничительные меры, приводит его слова ТАСС. Глава ведомства также призвал сограждан вакцинироваться от COVID-19. По словам Мурашко, это особенно актуально в преддверии отпусков.
По информации оперативного штаба на 10 июня, в России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса – прирост числа заболевших превысил 11 000 впервые с 6 марта. За сутки 10 096 человек выздоровели, 383 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 125 тыс. летальных исходов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полная хрень. Просто дали приказ ракручивать фальшивую эпидемию, увеличивая число дурацких бессмысленных "тестов" - отсюда виртуальный "рост заболеваемости". Хотят всех насильно заставить генную отраву себе вкалывать под видом "вакцины". Народ должен массово игнорировать все запреты и ограничения - они абсолютно незаконны.
То, что они надеты на рот и нос, это ещё не говорит о правильности.
Правильно, если они не будут их трогать руками, если не будут их сдёргивать и снова напяливать, и если они выбросят их при выходе из метро в специальную урну для последующей дезинфекции.
Причём даже в этом случае никакая защита не гарантируется, ибо маска - это антибактериальная, а не противовирусная защита, и даже антибактериальная не на сто процентов, а антивирусная - совсем никакая. Более того, если подцепите вирус на маску, то будете носить его (вирус) постоянно, сколько носите намордник, и, соответственно, заражаться (и, может быть, заражать других). И вирус на этом предмете очень долго будет живой, потому что увлажняется дыханием.
Как вы сами понимаете, соблюдать все названные правила при постоянной носке намордника совершенно невозможно. Он для этого и не предназначен. Власть, отдавая приказы, совершенно игнорирует этот факт, ибо так нужно этой власти.
Намордник - это не защита, а знак покорности, согласия терпеть любые самые безумные выходки.
Ради прибыли капиталист готов пойти на любое преступление!
Строить втихаря дворец, а когда это всплывёт заявить - это не моё.
Клятвенно пообещать, а потом со слезой в голосе гундосить, что у него изменились обстоятельства.
А уж ради прибыли для дочурки приписать, что два пальца, ну, вы сами знаете.
А что за результат, цифирьки поменялись?
Вы верите во весь этот маскарад, но сами подумайте, если можете, ведь если бы вирус и в самом деле был бы смертельным и заболевание было бы проблемой - стали бы люди так себя вести? Ведь каждый просто интуитивно понимает, что это маскарад, игра.
При этом из внимания ускользает, что игра не безобидная, а с дальним прицелом - приучить население подчиняться дурацким правилам и припугнуть так, чтоб от страха подчинялись беспрекословно, не задумываясь, ну вот как Вы.
Так делали немцы в немецких концлагерях, когда специально выдумывались бессмысленные правила и повинности , чтобы дрессировать в заключённых безусловный рефлекс подчинения.
Дело фюрера нынче поддержала либеральная власть, чтобы строить новый концлагерь на принципах цифровизации и тотальной слежки.
А новый модный вирус - это обычный ОРВИ, не страшнее сезонного гриппа. Грипп даже сильнее, он более заразен и быстрее распространяется. Этой зимой и осенью было две вспышки гриппа, по которым были превышен эпидемический порог, правда в отдельных городах. При этом ковиду до эпидемического порога очень далеко, ни в одной стране мира он не превышен (был кратковременно превышен в прошлом году в Сан-Марино, знаете такую европейскую страну?)
Если бы власть вообще ничего не предпринимала, то ковид уже давно бы кончился, как кончились, не начавшись, свиной и птичий гриппы. И не было бы полмиллиона дополнительных смертей за год.
"...на рынках(почти во всех)половина людей ходят без масок".
Удивительно, как так?
Я, конечно, туда не хожу, но у нас на входе на рынок стоит маскбригада с автоматами, и я полагаю, что всех, кто с голой рожей, расстреливают очередями.