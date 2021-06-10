Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими
Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иностранными агентами) и штабов Навального, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что данное решение вступает в силу немедленно.
Кроме того, суд постановил обратить в доход государства имущество ФБК, после удовлетворения ими требований кредитных организаций.
Защита намерена обжаловать решение суда.
В свою очередь в столичной прокуратуре выразили удовлетворение решением Мосгорсуда, назвав его "законным и обоснованным", отметив, что означенные организации призывали и проводили "несанкционированные массовые публичные мероприятия, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками". Кроме того, к участию в подобных мероприятиях вовлекались несовершеннолетние, тем самым создавая угрозу их жизни.
Как пишет агентство, иск прокуратуры рассматривался судом в закрытом режиме, так как часть информации была засекречена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё что нужно знать о путинской России, что борьба с коррупцией и защита прав человека - это экстремизм.
рак надо хирургически удалять. вирусы нейтрализовать вакцинами и увеличением объема санобработки территорий проживания и работы.
а вы, - заграница вам поможет, разве засомневались!? обязательно! умереть.
им наконец сроки! хватит заигрывать с тварями!
Да собственно никого не удивили.Еще Дж.Оруэлл написал :"Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм."Немного вольный перевод,но суть передает верно.“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.” G. Orwell Ну,а одобряющим уничтожение ФБК еще одна цитата Оруэлла:Если поддерживаешь тоталитарные методы, то настанет момент, когда они будут использованы не за тебя, а против тебя.
А то, что наш през-нт постоянно обманывает, это как? Безнаказуемо должно быть? А жалкие подачки в пандемию оочень выборочно и побегать надо - это помощь охрененная от государства? Одновременно с этим у наших олигархов состояние в 2020году увеличилось, как никогда до этого - это для тебя нормально? Это не экстремизм, не геноцид? Это нужно приветствовать стоя бурными аплодисментами и слезу от радости пускать? Угроза населению - это постоянно падающий уровень жизни и дельных шагов именно от государства, помощи реальной, дельных решений на благо народа не дождёшься никак. В совке была присказка - хочешь жни, а хочешь куй, всё равно получишь #уй. И сейчас так же. Сколько ни работай, всё равно государство вынет всё из кармана, что концы с концами уже почти невозможно свести. Может ты тут за хорошую оплату строчишь, тогда сытый голодного не разумеет. Бесишь только