Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

08:30 10.06.2021

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иностранными агентами) и штабов Навального, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что данное решение вступает в силу немедленно.

Кроме того, суд постановил обратить в доход государства имущество ФБК, после удовлетворения ими требований кредитных организаций.

Защита намерена обжаловать решение суда.

В свою очередь в столичной прокуратуре выразили удовлетворение решением Мосгорсуда, назвав его "законным и обоснованным", отметив, что означенные организации призывали и проводили "несанкционированные массовые публичные мероприятия, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками". Кроме того, к участию в подобных мероприятиях вовлекались несовершеннолетние, тем самым создавая угрозу их жизни.

Как пишет агентство, иск прокуратуры рассматривался судом в закрытом режиме, так как часть информации была засекречена.