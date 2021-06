Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

Да собственно никого не удивили.Еще Дж.Оруэлл написал :"Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм."Немного вольный перевод,но суть передает верно.“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.” G. Orwell Ну,а одобряющим уничтожение ФБК еще одна цитата Оруэлла:Если поддерживаешь тоталитарные методы, то настанет момент, когда они будут использованы не за тебя, а против тебя.