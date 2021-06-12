Собянин объявил в столице нерабочие дни до 20 июня включительно

15:49 12.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в городе нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Соответствующий документ уже опубликован на сайте мэрии. Таким образом, выходные дни в Москве продлятся с 12 по 20 июня.

В своем блоге Собянин пояснил, что решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по воскресеньям. Мера не затронет организации, которые имеют критически важное значение для функционирования городской инфраструктуры, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и других отраслей, чья деятельность не может быть ограничена.

До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В ТЦ не будут работать фуд-корты и детские игровые комнаты.

Тем же указом Собянин рекомендовал работодателям с 13 июня перевести на удаленку часть сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%).