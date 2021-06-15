34 человека пострадали на пожаре АГЗС в Новосибирске

08:21 15.06.2021

В результате пожара на АГЗС в Новосибирске пострадало 34 человека, в том числе 2 ребенка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замначальника Главного управления МЧС России по региону Евгения Лебедева.

Все пострадавшие доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы. Состояние семерых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. У 10 человек - ожоги от 4 до 23%.

Информация о пожаре на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе появилась в 14:04 по мск в понедельник, 14 июня. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Пожар сопровождался взрывами газовых цистерн.

Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар локализован на 1200 кв. м. В 17:03 мск ликвидировано открытое горение. Пожар также перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Пожар был ликвидирован около 22:00 мск в понедельник.

Погибших нет. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).