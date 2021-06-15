Набиуллина заявила о восстановлении экономики России

12:01 15.06.2021

Экономика России сумела восстановиться до докризисных показателей, а по некоторым отраслям и превысить их. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».

По мнению председателя регулятора, пришло время повышения ключевой ставки на фоне роста инфляции. 11 июня Банк России повысил ставку до 5,5%. Набиуллина отметила, что решение регулятора не мешает росту экономики.

Она пояснила, что Центробанк «довольно долго» сохранял ключевую ставку на низком уровне, чтобы «не подрезать крылья восстанавливающейся экономике». «Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха»,— добавила Набиуллина.

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики несмотря на сложности. Он пояснил, что ВВП страны за январь-март текущего года лишь на 1% ниже показателя первого квартала прошлого года. Тенденция на падение уровня безработицы, по словам российского лидера, сохраняет устойчивый характер: ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле 2021 года уровень безработицы сократился до 5,2%.