Набиуллина заявила о восстановлении экономики России

Фото с сайта cbr.ru

Экономика России сумела восстановиться до докризисных показателей, а по некоторым отраслям и превысить их. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».

По мнению председателя регулятора, пришло время повышения ключевой ставки на фоне роста инфляции. 11 июня Банк России повысил ставку до 5,5%. Набиуллина отметила, что решение регулятора не мешает росту экономики.

Она пояснила, что Центробанк «довольно долго» сохранял ключевую ставку на низком уровне, чтобы «не подрезать крылья восстанавливающейся экономике». «Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха»,— добавила Набиуллина.

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики несмотря на сложности. Он пояснил, что ВВП страны за январь-март текущего года лишь на 1% ниже показателя первого квартала прошлого года. Тенденция на падение уровня безработицы, по словам российского лидера, сохраняет устойчивый характер: ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле 2021 года уровень безработицы сократился до 5,2%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 16:37
    Гость: Видно она это имела ввиду

    В Лондоне богатые российские жулики на 5% увеличили скупку недвижимости.

  2. 15.06.2021, 16:32
    Гость: Вы думаете, нам далеко легко? Нет! Нам далеко нелегко![

    Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!

  3. 15.06.2021, 16:25
    Гость: На самом деле

    Это больше по привычке , собственное самолюбие потешить , такое ощушение что им уже становится все равно сколько и кого придет на выборы. Важно ведь не как проголусуют , а как посчитают .

  5. 15.06.2021, 16:10
    Гость: Шило

    Востановилась, так востановилась! Каждый имеет право настаивать на своем! Я, лично, настаиваю на рябине.

Все комментарии (24)
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