ГД не стала рассматривать внесение прививки от COVID в календарь вакцинации
Госдума не стала рассматривать законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, так как в нем не уточнялся вопрос добровольности
Государственная дума не стала рассматривать во втором чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, так как в нем не уточнялся вопрос добровольной вакцинации.
«Там должна быть обязательная формулировка, что вакцина должна быть добровольной. Но подходящая формулировка пока не найдена. Поэтому сегодня сняли этот вопрос», - цитирует РБК слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.
Тумусов также отметил, что в настоящее время не ясно, когда в законопроект внесут необходимые пояснения и снова представят на рассмотрение. Он не исключил, что документ будет принимать уже новый созыв думы осенью.
Отметим,что во время первого чтения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин также просил профильный комитет и Минздрав доработать документ и прописать в нем принцип добровольности вакцинации.
Президент России Владимир Путин также настаивал, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. «Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», - отмечал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На наши голоса им плевать. Им картинка движухи нужна, что хоть кто идет голосовать
Не "будет принимать", а примет. Ситуация с повышением пенсионного возраста как под копирку.
что сейчас в Коммунарке находится 2 человека с ковидом и те,кто привились. Где всплеск заболеваемости,где "эпидемия"? Мало того,он сказал,что за всё время "эпидемии(полтора года) через стационар прошло 32 тысячи человек,-запомним это. Далее,предположим,что в Москве тяжело болело в стационарах(допустим,что всё-таки,именно ковидом)ещё столько же в других больницах. Сколько это будет за полтора года в 12-ти миллионной(официально) Москве? о,оо53%. И,это "эпидемия",требующая поголовной вакцинации не апробированной вакциной от респираторного вируса? И,лежат сейчас у Проценко ПРИВИТЫЕ! Гитарист Кузьмин и певец Буйнов,привитые весной-заболели и госпитализированы.Ещё вопросы об "эпидемии" есть?
Только что анестезиолог Проценко(НЕ эпидемиолог или инфекционист),то есть не профессионал(кто его назначил главврачом?)прямо с пеной у рта настаивает,чтобы всех россиян сделали подопытными крысами и насильно всех заразили(именно так)ковидным белком,да ещё и безо всякой ответственности для тех,кто будет вакцинировать.Он просто какой-то слесарь-гинеколог,блин.Он ,что вообще не в курсе,что в эпидемию людей ЗАПРЕЩЕНО ПРИВИВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Ведь,человек может быть уже инфицирован и не знать об этом,а ему ещё добавят ,и что,добро пожаловать к неучу Проценко в Коммунарку или сразу на тот свет? Где специалисты,почему нас хотят заставить то педиатры,то санврачи онищенки,то не пойми что мЯсниковы,то анестезиологи,НО не профессионалы,которые знают,что такое эпидемия(и есть ли она или это трёп и запугивание?)которые знают,что такое работать в очаге, это -инфекционисты-эпидемиологи??? Согласно российской Конституции а также Нюрнбергскому протоколу,человек имеет полное право отказаться от того,чтобы на нём ставили медицинские(и не только) эксперименты,а эта вакцина и есть самый настоящий эксперимент не апробированной субстанцией,и есть уже много тяжелых побочных эффектов вплоть до смертельных случаев,порядка тысячи человек. А,после этого нам сообщают,что в России огромная "естественная" убыль населения? Иуды.
Тут причину и следствие поменяли местами. Правильно: ..."Путин также настаивал, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя". А уж потом одобрям-с карманной, тряпошной, декоративной госдуры.