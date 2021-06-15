ГД не стала рассматривать внесение прививки от COVID в календарь вакцинации

18:15 15.06.2021

Госдума не стала рассматривать законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, так как в нем не уточнялся вопрос добровольности

Государственная дума не стала рассматривать во втором чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, так как в нем не уточнялся вопрос добровольной вакцинации.

«Там должна быть обязательная формулировка, что вакцина должна быть добровольной. Но подходящая формулировка пока не найдена. Поэтому сегодня сняли этот вопрос», - цитирует РБК слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

Тумусов также отметил, что в настоящее время не ясно, когда в законопроект внесут необходимые пояснения и снова представят на рассмотрение. Он не исключил, что документ будет принимать уже новый созыв думы осенью.

Отметим,что во время первого чтения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин также просил профильный комитет и Минздрав доработать документ и прописать в нем принцип добровольности вакцинации.

Президент России Владимир Путин также настаивал, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. «Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», - отмечал он.