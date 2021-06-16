Сбер планирует купить крупнейшего владельца прав на спортивные трансляции

10:47 16.06.2021

Сбербанк планирует приобрести компанию "Телеспорт", являющейся одной из крупнейших на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга, сообщает "Интерфакс".

После завершения сделки на платформе Okko Спорт, входящей в экосистему Сбера, будет эксклюзивно транслироваться чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Отмечается, что ранее Okko получило эксклюзивные права на другой европейский топ-чемпионат - британскую премьер-лигу.

Однако не все события, права на трансляцию которых получил "Телеспорт", будут транслироваться на Okko. "Существенная часть" из них будет транслироваться на федеральных телевизионных каналах.

По данным агентства, компании уже заключили "предварительное соглашение о сотрудничестве". Гендиректором "Телеспорта" останется Петр Макаренко. Финансовые параметры соглашения не разглашаются.