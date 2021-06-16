Сбер планирует купить крупнейшего владельца прав на спортивные трансляции

Сбербанк планирует приобрести компанию "Телеспорт", являющейся одной из крупнейших на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга, сообщает "Интерфакс".

После завершения сделки на платформе Okko Спорт, входящей в экосистему Сбера, будет эксклюзивно транслироваться чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Отмечается, что ранее Okko получило эксклюзивные права на другой европейский топ-чемпионат - британскую премьер-лигу.

Однако не все события, права на трансляцию которых получил "Телеспорт", будут транслироваться на Okko. "Существенная часть" из них будет транслироваться на федеральных телевизионных каналах.

По данным агентства, компании уже заключили "предварительное соглашение о сотрудничестве". Гендиректором "Телеспорта" останется Петр Макаренко. Финансовые параметры соглашения не разглашаются. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 15:10
    Гость: Гость

    Остановит уже прокуратура Грефа наконец?! Эта либеральная ...... тратит деньги нищих пенсионеров направо и налево!!! По этой немецкой морде тюрьма давно плачет. На три пожизненных срока уже наворовал!

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