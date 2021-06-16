В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию
В Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% всех работающих в определенных сфера экономики людей. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом Москвы Елены Андреевой.
Обязательная вакцинация коснется людей, работающих в таких сферах, как:
- общепит;
- торговля;
- салоны красоты, фитнес-клубы, СПА, массажные салоны;
- клиентские структуры банков
- транспорт;
- ЖКХ и энергетика;
- театры, музеи, библиотеки;
- МФЦ.
Кроме того, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что подписал указ, определяющий порядок обязательной вакцинации. При этом решение о введении обязательной вакцинации он назвал «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».
В частности, до 1 июля в Москве будет создана информационная система, которая будет контролировать процесс достижения необходимых показателей обязательной вакцинации.
Аналогичное решение об обязательной вакцинации было принято и на территории Московской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Ольги Микаиловой.
«В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - говорится в постановлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Масочной истерией не страдал. Не носил и не ношу принципиально. Болеть - не болею никогда. На кой мне эти придурковатые игрища? Пугают второй год чем-то, только чем никак не пойму. Если не слушать и не читать СМИ, то не было и нет никакой эпидемии. Ну я же вижу жизнь вокруг каждый день, настоящую, а не в новостных брехаловках. И в ней нет ничего подобного эпидемии. Трусишки пусть носят что хотят хоть пожизненно. С идиотов напуганных что возьмёшь? Очень легко обмануть людей и практически невозможно доказать им, что они обмануты.
Глупые и невменяемые как раз те, кто послушано бараньим стадом идёт на бойню. А думающие люди понимают, что это всё афера и к медицине не имеет никакого отношения.
А как насчет новости, что Буйнов и Кузьмин заболели вновь и попали в госпиталь уже после прививки?
Судя по всему, сейчас стали заболевать уже привитые, Причем уже новым индийским штаммом короновируса..
" В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию"
----
Мэр города Москвы не ИМЕЛ ПРАВА вводить обьязательную вакцинацию граждан Москвы и Подмосковья против коронавируса.
Принцип добровольности вакцинации и тем более вакциной, которая имеет статус "ТЕСТРОВАНИЕ" и имеет условный допуск к употреблению
зафиксирован в международном правовом документе - "Нюрнбергский Кодех". Нюрнбергский кодекс 1947 год " Нюрнбергский кодекс - был принят Нюрнбергским трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе 1947 года.
Принципы, сформулированные в Нюрнбергском кодексе, стали основой для многих международных и национальных законодательных актов в области проведения медицинских исследований на человеке.
Часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозглашает: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». При этом из этой нормы мы видим, что медицинские опыты без добровольного согласия человека относятся к таким категориям как пытка, насилие, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение.". Т.е. С.Собянин таким решением ПРЯМО НАРУШИЛ Конституцию РФ и таким образом, его решение есть юридически НИЧТОЖНОЕ.
все-таки разрешили сидеть, а то идь и не доползешь до пункта вакцинации. А на бордюрах как-то зябко.