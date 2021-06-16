" В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию"

13:19 16.06.2021

В Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% всех работающих в определенных сфера экономики людей. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом Москвы Елены Андреевой.

Обязательная вакцинация коснется людей, работающих в таких сферах, как:

общепит;

торговля;

салоны красоты, фитнес-клубы, СПА, массажные салоны;

клиентские структуры банков

транспорт;

ЖКХ и энергетика;

театры, музеи, библиотеки;

МФЦ.

Кроме того, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что подписал указ, определяющий порядок обязательной вакцинации. При этом решение о введении обязательной вакцинации он назвал «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

В частности, до 1 июля в Москве будет создана информационная система, которая будет контролировать процесс достижения необходимых показателей обязательной вакцинации.

Аналогичное решение об обязательной вакцинации было принято и на территории Московской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Ольги Микаиловой.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - говорится в постановлении.