В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию

В Москве в обязательном порядке должны быть вакцинированы 60% всех работающих в определенных сфера экономики людей. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом Москвы Елены Андреевой.

Обязательная вакцинация коснется людей, работающих в таких сферах, как:

  • общепит;
  • торговля;
  • салоны красоты, фитнес-клубы, СПА, массажные салоны;
  • клиентские структуры банков
  • транспорт;
  • ЖКХ и энергетика;
  • театры, музеи, библиотеки;
  • МФЦ.

Кроме того, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что подписал указ, определяющий порядок обязательной вакцинации. При этом решение о введении обязательной вакцинации он назвал «тяжелым, непростым, но необходимым и ответственным».

В частности, до 1 июля в Москве будет создана информационная система, которая будет контролировать процесс достижения необходимых показателей обязательной вакцинации.

Аналогичное решение об обязательной вакцинации было принято и на территории Московской области. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Ольги Микаиловой.

«В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - говорится в постановлении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 17:26
    Гость: именно!

    Масочной истерией не страдал. Не носил и не ношу принципиально. Болеть - не болею никогда. На кой мне эти придурковатые игрища? Пугают второй год чем-то, только чем никак не пойму. Если не слушать и не читать СМИ, то не было и нет никакой эпидемии. Ну я же вижу жизнь вокруг каждый день, настоящую, а не в новостных брехаловках. И в ней нет ничего подобного эпидемии. Трусишки пусть носят что хотят хоть пожизненно. С идиотов напуганных что возьмёшь? Очень легко обмануть людей и практически невозможно доказать им, что они обмануты.

  2. 16.06.2021, 17:21
    Гость: думаю так

    Глупые и невменяемые как раз те, кто послушано бараньим стадом идёт на бойню. А думающие люди понимают, что это всё афера и к медицине не имеет никакого отношения.

  3. 16.06.2021, 17:03
    Гость: Ну ну

    А как насчет новости, что Буйнов и Кузьмин заболели вновь и попали в госпиталь уже после прививки?
    Судя по всему, сейчас стали заболевать уже привитые, Причем уже новым индийским штаммом короновируса..

  4. 16.06.2021, 16:58
    Гость: rick

    " В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию"
    ----
    Мэр города Москвы не ИМЕЛ ПРАВА вводить обьязательную вакцинацию граждан Москвы и Подмосковья против коронавируса.
    Принцип добровольности вакцинации и тем более вакциной, которая имеет статус "ТЕСТРОВАНИЕ" и имеет условный допуск к употреблению
    зафиксирован в международном правовом документе - "Нюрнбергский Кодех". Нюрнбергский кодекс 1947 год " Нюрнбергский кодекс - был принят Нюрнбергским трибуналом после завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе 1947 года.
    Принципы, сформулированные в Нюрнбергском кодексе, стали основой для многих международных и национальных законодательных актов в области проведения медицинских исследований на человеке.
    Часть 2 статьи 21 Конституции РФ провозглашает: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». При этом из этой нормы мы видим, что медицинские опыты без добровольного согласия человека относятся к таким категориям как пытка, насилие, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение.". Т.е. С.Собянин таким решением ПРЯМО НАРУШИЛ Конституцию РФ и таким образом, его решение есть юридически НИЧТОЖНОЕ.

  5. 16.06.2021, 16:58
    Гость: Зато на лавках

    все-таки разрешили сидеть, а то идь и не доползешь до пункта вакцинации. А на бордюрах как-то зябко.

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