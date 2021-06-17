Мэр Москвы заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве

20:14 17.06.2021

В столице почти нет оригинальной версии COVID-19 — пришла новая, более агрессивная мутация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, новая вариация усложняет эпидемическую ситуацию — нарастает объем госпитализаций, и требуется вводить больше коек.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — заявил мэр во время встречи с бизнесменами из сферы общественного питания.

Днем ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что COVID-19, с которым люди сейчас поступают в больницу, изменился по сравнению с тем, который выявляли в начале эпидемии. «Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период: если раньше было на седьмой—девятый день, то сейчас — на четвертый-пятый день. Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», — заявил он.

По словам главврача, в данный момент в больницу в Коммунарке поступает инфицированных больше, чем в пиковые дни во время первых двух волн эпидемии. «Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступают каждый день, это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», — подчеркнул Проценко.