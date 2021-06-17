Мэр Москвы заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве
В столице почти нет оригинальной версии COVID-19 — пришла новая, более агрессивная мутация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, новая вариация усложняет эпидемическую ситуацию — нарастает объем госпитализаций, и требуется вводить больше коек.
«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», — заявил мэр во время встречи с бизнесменами из сферы общественного питания.
Днем ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что COVID-19, с которым люди сейчас поступают в больницу, изменился по сравнению с тем, который выявляли в начале эпидемии. «Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период: если раньше было на седьмой—девятый день, то сейчас — на четвертый-пятый день. Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса», — заявил он.
По словам главврача, в данный момент в больницу в Коммунарке поступает инфицированных больше, чем в пиковые дни во время первых двух волн эпидемии. «Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступают каждый день, это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», — подчеркнул Проценко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не понял, это что - такой тонкий троллинг?
Или правда человек может так думать?
"Необходимо воспользоваться опытом СССР."
Отлично сказано. В 37-м - расстрел на месте.
В 57-м - пожизненно в психушку.
И ведь не скажешь, что незаслуженно!
8-10 дней не проходит.
2-3 недели, если без осложнений.
большинство после ПЕРВОЙ ПРИВИВКИ, так Проценко сказал вчерась.
НИКТО НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ.
Скажут что это новый подвид новейшего подштамма...а все от того что не сидели дома и неправильно пользовались маской.......
Текст песни "Про коронавирус", Гарик Кричевский
Не думал я, не верил в эти сказки,
Но вот уже по улице иду,
В перчатках, респираторе и маске,
всего лишь к ГАСТРОНОМУ на углу.
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Текст песни "Про коронавирус", Гарик Кричевский
Не думал я, не верил в эти сказки,
Но вот уже по улице иду,
В перчатках, респираторе и маске,
Всего лишь к гастроному на углу.
Хочу себе купить бутылку водки,
Закуску, чтобы время скоротать,
Мне мило улыбаются красотки,
Но в масках и улыбок не видать.
=И как сказал профессор Голден Шнуцер,
Нам руки надо мыть и вымыть штуцер
Не прикасаться, не дышать, не петь,
Короче лучше сразу помереть.
Под магазинам очередь собралась,
Бумагу туалетную гребут,
И тут мыслишка подлая закралась,
Похоже нас всех грамотно е*ут.
Сидим по хатам, пялимся в экраны,
К водяре нарезаем огурец,
А в телике угрюмые батаны
Нам сообщают, что настал пи**ец .
И как сказал профессор Голден Шнуцер,
Нам руки надо мыть и вымыть штуцер
Не прикасаться, не дышать, не петь,
Короче лучше сразу помереть.
Ну мы братва народ непобедимый,
Нам карантин глядишь прибавит сил,
Мы отсидим, потом достанем вилы,
И всё припомним тем, кто пошутил.
в общественных местах, например при обращении в поликлинику, только в маске. Необходимо воспользоваться опытом СССР. ==
Что сказать-то хотели?
В СССР всех поголовно в намордники не наряжали.
ПОЖИЛЫМ ПРИВИВКИ НЕ ДЕЛАЛИ.
Непроверенными препаратами не закалывали,
не запугивали.
Это ж каким .....надо быть, чтобы обкалывать переболевших, дескать природный иммунитет после болезни слабее чем прививочный.
Такое заявлять-преступление.
Не провожилось таких исследований.
Ко всему прочему испытания СПУТНИКА животворящего заканчиваются в конце 2022 года.
А ЕвгениюВ пофиг, трубит своё как слон. Доверчивый. Все современную россиянскую власть критиковал, А СОБЯНИНУ и Роспотреб...НАДЗОРУ ВЕРИТ...
ТАСС/. Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.
ЗЫ. Чем старше человек, тнм больше боится кАвидлы.