Захарова отчитала Рютте за недовольство персоной Мединского на переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте на его недовольство тем, что президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Владимира Мединского главой российской делегации на переговоры в Стамбуле, пишет "Российская газета".

В частности, Рютте пожаловался, что Путин "не прислал серьезных людей" на переговоры, вместо того отправив "какого-то историка", который "начал объяснять историю России с 1250 года". В то же время генсек НАТО похвалил состав делегации от Киева, назвав ее "серьезной".

В ответ на этот выпад Захарова указала, что Владимир Мединский является специалистом по международным отношениям, ученым и государственным деятелем.

"А "серьезную делегацию" с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, а можно только усугубить. Представитель МИД также назвала деятельность руководства НАТО безграмотной, что уже привело к многочисленным жертвам в мире.

Кроме того, дипломат назвала слова Рютте "абракадаброй".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2025, 01:24
    Гость: ну

    а аборигены с Рютте согласны. Тот кто за Маннерге́йма не сможет отстраивать интересы России. Поэтому все то скользит то буксует.

  2. 15.07.2025, 00:39
    Гость: Новости археологии. 1250?

    Так в тексте.
    Но ваше то надо с 863 г.
    Немного больше шансов Рютте задремать.

  5. 14.07.2025, 23:42
    Гость: Пилот

    Персоной Мединского недовольно также большинство населения РФ тут мнения совпадают, он может только все сдать или завалить переговоры. С ним точно договорника не будет. Стрелкова нужно посылать ему точно есть что украм предьявить.

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