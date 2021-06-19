Глава Крыма назвал ситуацию из-за наводнения в Ялте природной катастрофой

18:10 19.06.2021

Из-за обрушившихся на Крым ливневых дождей и произошедшего в результате наводнения самая тяжелая ситуация сложилась в Ялте. Произошла настоящая природная катастрофа - так оценил положение глава Крыма Сергей Аксенов, который посетил сегодня Ялту.

"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит. <…> В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", — приводит его слова РИА Новости.

Введен запрет на купание в акватории Ялты. На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке.

Остается сложной ситуация и с подачей питьевой воды. "В связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня.", - написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

Ливни обрушились на регион в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала без вести, сообщает "Интерфакс".

Власти Крыма обратились за помощью к военным. На помощь местному населению Черноморский флот России направил 1,5 тыс. военнослужащих. Они подвозят воду и продукты первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домов, перевозке личных вещей жителей.

При этом положение на полуострове остается опасным. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму С вечера субботы до второй половины дня воскресенья МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за надвигающегося очередного сильного дождя.

Фото со страницы мэра Ялты Янины Павленко в соцсети