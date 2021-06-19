Глава Крыма назвал ситуацию из-за наводнения в Ялте природной катастрофой
Из-за обрушившихся на Крым ливневых дождей и произошедшего в результате наводнения самая тяжелая ситуация сложилась в Ялте. Произошла настоящая природная катастрофа - так оценил положение глава Крыма Сергей Аксенов, который посетил сегодня Ялту.
"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит. <…> В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", — приводит его слова РИА Новости.
Введен запрет на купание в акватории Ялты. На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке.
Остается сложной ситуация и с подачей питьевой воды. "В связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня.", - написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.
Ливни обрушились на регион в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала без вести, сообщает "Интерфакс".
Власти Крыма обратились за помощью к военным. На помощь местному населению Черноморский флот России направил 1,5 тыс. военнослужащих. Они подвозят воду и продукты первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домов, перевозке личных вещей жителей.
При этом положение на полуострове остается опасным. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму С вечера субботы до второй половины дня воскресенья МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за надвигающегося очередного сильного дождя.
Фото со страницы мэра Ялты Янины Павленко в соцсети
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Ещё впервые побывав в Ялте 1970х, обратил внимание на хаотичность застройки и явную слабость городской дренажной системы-ведь даже при умеренном дожде вода вовсю текла по поверхности тротуаров и мостовых в сторону набережной, а не стекала в решётки канализации и заросшие кустарниками бетонированные желобы "речек-вонючек", явно не рассчитанных на обильный сток осадков с окрестных гор.
А в постсоветские годы там вообще в домостроении был беспредел полный( строили "кто во что горазд", часто-безграмотно, не задумываясь о последствиях) и никакого фактического выполнения СНиПов не было-в основном только "на бумаге"!
Отсюда и плачевные "итоги", увы!
Людей жалко, конечно, но и правильные уроки следует извлечь, чтобы планомерно исправить упущения, "не пуская" бюджетные потоки "на самотёк" в мутные водно-фекальные стоки...
Все деньги, все рабочие места, все улучшения идут в Крым. А мы в остальной России только страдаем от санкций, оптимизаций, уменьшения рабочих мест и сокращения зарплат. Очень многие в Крым отдыхать не ездят и вообще отдыхают на своих загородных дачах, поскольку могут позволить себе только такой отдых. А многие и вовсе барахтаются в своих городах, и населенных пунктах, поскольку у них и дач нет. Вот теперь Крым наконец разделил участь остальной России хотя бы за счет природного катаклизма. Как говорится, в капитализме ничего личного, только размышления о социальной справедливости, которую иногда наводят свыше.
Если ущерб от наводнения будет слишком большой то есть шанс что Крым обратно Укаине вернут.
Странно почему на Украине не объявили праздничный день и пиво бесплатьно не наливают не патриотично как то видать запал у нациков совсем пропал.
Главное на отдыхе в Крыму чтобы водка не пропала а все остальное мелочи.