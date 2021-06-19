Найдено тело пропавшей под Нижним Новгородом американки

12:34 19.06.2021

В Нижегородской области найдено тело пропавшей 15 июня гражданки США Кэтрин Илейн Сироу, студентки ННГУ имени Лобачевского.

"По данным следствия, 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении д. Рекшино Борского района Нижегородской области. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было. Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено", говорится в сообщении СК РФ.

Кэтрин Сироу незадолго до пропажи. Стоп-кадр видео СУ СК по Нижегородской области

Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он приехал к Сироу три дня назад и нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 43-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование, пишет Газета.RU.

По его словам, Сироу угрожала ему, что напишет заявление в полицию после изнасилования на вечеринке. Однако, добавил подозреваемый, связь между ними произошла якобы «по обоюдному согласию».

Предполагаемый убийца Кэтрин Сироу. Фото: соцсети

Перед исчезновением девушка успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным. «Надеюсь, меня не похитили», — написала она.

Преступника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах, сообщает Лайф со ссылкой на осведомленные источники. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один.

35-летняя Кэтрин Илейн Сироу приехала в Нижний Новгород учиться на юриста в ННГУ в 2019 году. Проживала в городе Бор Нижегородской области. СМИ сообщали, что до приезда в Россию Сироу служила в морской пехоте США снайпером, могла иметь командировки в Сирию и Ирак.