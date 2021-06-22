В Москве задержаны торговцы поддельными сертификатами о вакцинации
Сотрудниками Западного административного округа ГУ МВД России по Москве задержаны подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.
Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали сбыт через интернет-магазин. Стоимость сертификата составляла 4-5 тысяч рублей. Всего задержаны три человека.
Сначала на Мичуринском проспекте задержали курьера, который доставил заказчику сертификат о вакцинации, хотя тот ее не проходил. Затем - 19-летний мужчина, который передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов. Он заполнял бланки, ставил на них штампы и печати медучреждений. Чуть позже в ходе обыска в офисе на Электродной улице были изъяты бланки, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с наименованиями вакцины.
Получение фиктивного сертификата о проведенной вакцинации от коронавируса - довольно востребованная в последнее время услуга на фоне требования властей некоторых российских регионов о привитии не менее 60% сотрудников отдельных отраслей экономики.
Для фиктивной прививки достаточно паспортных данных, номера СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг - и вы получаете настоящий документ с занесением информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Завтра появятся другие. Но уже дороже.
Значит, торговать резиновыми тётеньками и ненастоящими частями от дяденек можно, а сертификатами- низзя? Двойные стандарты однако.
Настоящие герои - по их стопам пойдут тысячи. Даешь липовый сертификат каждому. Какая "эпидемия" - такие и "сертификаты".
Липовое го-во даёт настоящие сертификаты на липовую болезнь.
Власть не любит конкурентов...
До чего мы докатились.
Так если вакцинация фиктивная и ничего не гарантирует, то и документы на нее такие же...