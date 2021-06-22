В Москве задержаны торговцы поддельными сертификатами о вакцинации

Сертификат о прививке

Сотрудниками Западного административного округа ГУ МВД России по Москве задержаны подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. 

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали сбыт через интернет-магазин. Стоимость сертификата составляла 4-5 тысяч рублей. Всего задержаны три человека.

Сначала на Мичуринском проспекте задержали курьера, который доставил заказчику сертификат о вакцинации, хотя тот ее не проходил. Затем - 19-летний мужчина, который передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов. Он заполнял бланки, ставил на них штампы и печати медучреждений. Чуть позже в ходе обыска в офисе на Электродной улице были изъяты бланки, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с наименованиями вакцины.

Получение фиктивного сертификата о проведенной вакцинации от коронавируса - довольно востребованная в последнее время услуга на фоне требования властей некоторых российских регионов о привитии не менее 60% сотрудников отдельных отраслей экономики.

Для фиктивной прививки достаточно паспортных данных, номера СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг - и вы получаете настоящий документ с занесением информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 22:50
    Гость: Значит грубо играли (взятки надо было платить)

    Завтра появятся другие. Но уже дороже.

  2. 22.06.2021, 22:47
    Гость: НАрмальный пацан

    Значит, торговать резиновыми тётеньками и ненастоящими частями от дяденек можно, а сертификатами- низзя? Двойные стандарты однако.

  3. 22.06.2021, 22:36
    Гость: test

    Настоящие герои - по их стопам пойдут тысячи. Даешь липовый сертификат каждому. Какая "эпидемия" - такие и "сертификаты".

  4. 22.06.2021, 21:23
    Гость: ABCD

    Липовое го-во даёт настоящие сертификаты на липовую болезнь.
    Власть не любит конкурентов...
    До чего мы докатились.

  5. 22.06.2021, 21:07
    Гость: Скептик

    Так если вакцинация фиктивная и ничего не гарантирует, то и документы на нее такие же...

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