В Москве задержаны торговцы поддельными сертификатами о вакцинации

20:32 22.06.2021

Сотрудниками Западного административного округа ГУ МВД России по Москве задержаны подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали сбыт через интернет-магазин. Стоимость сертификата составляла 4-5 тысяч рублей. Всего задержаны три человека.

Сначала на Мичуринском проспекте задержали курьера, который доставил заказчику сертификат о вакцинации, хотя тот ее не проходил. Затем - 19-летний мужчина, который передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов. Он заполнял бланки, ставил на них штампы и печати медучреждений. Чуть позже в ходе обыска в офисе на Электродной улице были изъяты бланки, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с наименованиями вакцины.

Получение фиктивного сертификата о проведенной вакцинации от коронавируса - довольно востребованная в последнее время услуга на фоне требования властей некоторых российских регионов о привитии не менее 60% сотрудников отдельных отраслей экономики.

Для фиктивной прививки достаточно паспортных данных, номера СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг - и вы получаете настоящий документ с занесением информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных.