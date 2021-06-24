Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от прививки работников
Московские компании обязаны отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
В сообщении оперштаба говорится, что работодатель не просто может, а именно обязан отстранить работника, "выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний". При этом на период отстранения зарплата начисляться не будет. Кроме того, данное время не будет включаться в стаж.
Работодатель при желании может предложить сотруднику перейти на удаленную работу, однако законы данную схему не предусматривают, поэтому людям предстоит договариваться самостоятельно.
Уточняется, что работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных сотрудников (60% штата) или не предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток.
16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси. То же самое требование распространяется и на Московскую область.
Комментарии читателей Оставить комментарий
КоронАбесы.
Всех хотят изничтожить, с антителами. А от этогосовмещения -антитела+их жижа, умирают.
Вышел на сцену с нашитой желтой шестиконечной звездой,кто не в курсе их заставляли нашивать евреев в гетто,как лишенных прав немецкие завоеватели,и Егор со сцены задал прямой вопрос,как мы победители фашизма позволили вырастить его у себя?
Человек с говорящим ником. Серость очевидна и без ника.
Возможно, пострадало ещё больше людей в Индии и Африке!
От рук Гейтса и его GAVI. Сам Гейтс признался, что на 1 вложенный в вакцины доллар он получает 20 долларов, так что это очень выгодно! А депопуляция просто приятный для "филантропов" (людоедов) бонус.
Но есть и приятные новости. Фаучи лжесвидетльствовал в Сенате, куда его вызвали на допрос. Он нагло отрицал своё участие в создании рукотворного вируса ("улучшении функций", чтобы вирус заражал людей и вызывал серьёзные проблемы со здоровьем). Гранты (т.е. 3.7 млн $ денег американских налогоплательщиков) через фирму-прокладку уходили в Уханьский Институт вирусологии, д-ру Ли Чженьли. Фаучи изобличили, опубликовав его переписку. Теперь его назвали организатором ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! Это только начало, и лжесвидетельство ему не поможет.
Сообщники этого пресупника по ковид-скандалу, как теперь называет Трибунал Нюрнберг 2.0 этот PHEIC (название, данное ВОЗ), тоже предстанут перед Трибуналом, так что пусть готовятся! Попытки самооправданий не помогут, но смягчить свою участь и сотрудничать со следствием все же лучше, чем идти ва-банк, как Собянин и главсанврачи, заканчивая гайки через альтернативу: зарплата или жизнь. Обычный вопрос на темно улице: кошелёк или жизнь? Найдите отличия в нынешнем выборе(
Наконец то перестали жевать сопли и занялись антипрививочными дегенератами... Браво, Собянин!
Неплохая идея и публичность отказа необходимое условие.