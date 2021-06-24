Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от прививки работников

09:40 24.06.2021

Московские компании обязаны отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

В сообщении оперштаба говорится, что работодатель не просто может, а именно обязан отстранить работника, "выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний". При этом на период отстранения зарплата начисляться не будет. Кроме того, данное время не будет включаться в стаж.

Работодатель при желании может предложить сотруднику перейти на удаленную работу, однако законы данную схему не предусматривают, поэтому людям предстоит договариваться самостоятельно.

Уточняется, что работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных сотрудников (60% штата) или не предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси. То же самое требование распространяется и на Московскую область.