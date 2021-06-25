Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

14:01 25.06.2021

Илья Яшин (глава московского района Красносельский) был снят с выборов в Мосгордуму.

«Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно», - написал он в своем Twitter.

Также Яшин рассказал, что когда пришел подавать документы в избирком, «прямо в зале комиссии обнаружили склад агитационных материалов кандидата "Единой России" - доктора Румянцева». «Честные выборы, всё как мы любим:)», - написал он.

Напомним, 4 июня Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. Согласно ему руководители таких организаций не могут претендовать на любые выборные должности в течение 5 лет с момента вступления решения суда о признании объединения экстремистским в законную силу, а рядовые сотрудники и причастные - в течение 3 лет.