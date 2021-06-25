Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Илья Яшин

Илья Яшин (глава московского района Красносельский) был снят с выборов в Мосгордуму.

«Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно», - написал он в своем Twitter.

Также Яшин рассказал, что когда пришел подавать документы в избирком, «прямо в зале комиссии обнаружили склад агитационных материалов кандидата "Единой России" - доктора Румянцева». «Честные выборы, всё как мы любим:)», - написал он.

Напомним, 4 июня Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. Согласно ему руководители таких организаций не могут претендовать на любые выборные должности в течение 5 лет с момента вступления решения суда о признании объединения экстремистским в законную силу, а рядовые сотрудники и причастные - в течение 3 лет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.06.2021, 16:23
    Гость: Виктор

    Земля должна гореть под ногами у навальнят и прочих представителей 5-ой колонны в России! Но пасаран, вражины! Мы не позволим вам в третий раз снести нашу Россию, как это случилось в 1917 и в 1991! Не позволим отправить Россию в пропасть, в которой уже сидит после майдана бывшая Украина!

  3. 25.06.2021, 14:48
    Гость: товарищ Сухов

    навальнят следует мочить по страшной силе, чтобы они не только во власть пролезть пытались, но даже передвигаться чтобы не пытались.

  4. 25.06.2021, 14:44
    Гость: Тренер

    Сняли из-за того что сборная РФ в футбол проиграла а депутаты ставки делали и все потеряли.

  5. 25.06.2021, 14:42
    Гость: ABCD

    Что тут сказать. ЕР расчищает дорожки для своих фаворитов, в власти ЕР не допускает конкуренции.
    Такие наглые действия по устранению политчисеких конкурентов от выборов, это характерно для ЕР и этой власти. Молодой депутат, явно не связан с действующей властью, прямая угроза для фаворита ЕР. Как его вышвырнуть из политики навсегда? очень просто, принять закон о запрете избираться "экстремистам" и просто под предлогом "лестно отзывался о Нивальном" заблокировать навсегда.
    Скажет тут таки гуамоф фонит...но ЕР на такие мелочи внимания не обращает.
    А на "докторе Румянцеве" как кандидате ЕР нужно крестик поставить, только не на против него а ниже или выше, там где нет ЕР, или ниже дописать "против всех".

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Партия ковида закручивает гайки, народ оценивает это как провокацию госпереворота
Сергей Собянин
Собянин заявил о повторных заражениях ковидом даже после прививки
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Кризис доверия народа к власти
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Избранное
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
DeadRising «DeadRising»
Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
Прессинг полиции довел до суицида директора образцовой школы
Китай анонсировал климатическую «бомбу»
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
«В отсутствии образа будущего Лукашенко и Путин близнецы-братья, просто у нас больше масштаб экономики и социальная инерция»
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
«Защита от будущего. Кто поёт хором о преимуществах бездетности»
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
Тайна 1937 года. Зачем Сталин уничтожил революционную элиту