Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Илья Яшин (глава московского района Красносельский) был снят с выборов в Мосгордуму.
«Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно», - написал он в своем Twitter.
Также Яшин рассказал, что когда пришел подавать документы в избирком, «прямо в зале комиссии обнаружили склад агитационных материалов кандидата "Единой России" - доктора Румянцева». «Честные выборы, всё как мы любим:)», - написал он.
Напомним, 4 июня Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. Согласно ему руководители таких организаций не могут претендовать на любые выборные должности в течение 5 лет с момента вступления решения суда о признании объединения экстремистским в законную силу, а рядовые сотрудники и причастные - в течение 3 лет.
Пришли подавать документы в избирком. И прямо в зале комиссии обнаружили склад агитационных материалов кандидата «Единой России» - доктора Румянцева. Честные выборы, всё как мы любим:) pic.twitter.com/ElST8BStDs
— Илья Яшин (@IlyaYashin) June 24, 2021
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, он же не Кадыр, он же Яшкинд!
Земля должна гореть под ногами у навальнят и прочих представителей 5-ой колонны в России! Но пасаран, вражины! Мы не позволим вам в третий раз снести нашу Россию, как это случилось в 1917 и в 1991! Не позволим отправить Россию в пропасть, в которой уже сидит после майдана бывшая Украина!
навальнят следует мочить по страшной силе, чтобы они не только во власть пролезть пытались, но даже передвигаться чтобы не пытались.
Сняли из-за того что сборная РФ в футбол проиграла а депутаты ставки делали и все потеряли.
Что тут сказать. ЕР расчищает дорожки для своих фаворитов, в власти ЕР не допускает конкуренции.
Такие наглые действия по устранению политчисеких конкурентов от выборов, это характерно для ЕР и этой власти. Молодой депутат, явно не связан с действующей властью, прямая угроза для фаворита ЕР. Как его вышвырнуть из политики навсегда? очень просто, принять закон о запрете избираться "экстремистам" и просто под предлогом "лестно отзывался о Нивальном" заблокировать навсегда.
Скажет тут таки гуамоф фонит...но ЕР на такие мелочи внимания не обращает.
А на "докторе Румянцеве" как кандидате ЕР нужно крестик поставить, только не на против него а ниже или выше, там где нет ЕР, или ниже дописать "против всех".