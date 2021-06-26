Собянин: чтобы остановить пандемию, нужна быстрая вакцинация или локдаун

13:45 26.06.2021

Справиться с пандемией коронавируса поможет быстрая масштабная вакцинация либо введение локдауна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, столица справилась бы с ростом заболеваемости, если бы не появилась новая мутация вируса.

Как заявил мэр, сейчас Москва "переживает пандемию заново". Он рассказал, что новый индийский штамм коронавируса отличается от предыдущих тем, что вирус развивается в организме "за считаные дни". Китайским штаммом COVID-19 сейчас заражены около 5% москвичей.

"Мы с вами победили, можно сказать победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль",— приводит слова Собянина "Коммерсант".

По мнению столичного мэра, чтобы остановить пандемию, "нужно одно — быстрая масштабная вакцинация". "Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун",— убежден Собянин.

В России за последние сутки выявили более 21 тыс. заразившихся коронавирусом, из них 8,4 тыс. — в Москве.