Собянин: чтобы остановить пандемию, нужна быстрая вакцинация или локдаун
Справиться с пандемией коронавируса поможет быстрая масштабная вакцинация либо введение локдауна, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, столица справилась бы с ростом заболеваемости, если бы не появилась новая мутация вируса.
Как заявил мэр, сейчас Москва "переживает пандемию заново". Он рассказал, что новый индийский штамм коронавируса отличается от предыдущих тем, что вирус развивается в организме "за считаные дни". Китайским штаммом COVID-19 сейчас заражены около 5% москвичей.
"Мы с вами победили, можно сказать победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль",— приводит слова Собянина "Коммерсант".
По мнению столичного мэра, чтобы остановить пандемию, "нужно одно — быстрая масштабная вакцинация". "Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун",— убежден Собянин.
В России за последние сутки выявили более 21 тыс. заразившихся коронавирусом, из них 8,4 тыс. — в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот потомок Батыя не только по крови, но и по крови других, недалек как правоверный либерал, от опытов над живыми людьми. Тепло, тепло, очень тепло! Не захочется ли ему для скоростной тотальной вакцинации сопротивляющегося населения использовать войска? и не ввести ли для этой гуманитарной цели аэрогельные камеры, куда запускать массами народ для дыхательной вакцинации. Вот, в Германии...
д...у распускать.
Не тяни, Объявляй локдаун и всех по домам. Как раз на +36С на улице успеют утилизировать побольше москвичей.
Может оне знаютъ, как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров?
уже ничто не остановит.