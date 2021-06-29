Систему QR-кодов могут расширить на магазины и транспорт

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что система QR-кодов может быть распространена на магазины и общественный транспорт, сообщает ТАСС.

«Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», - сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, ранее жителей столицы обязали получать QR-коды для посещения заведений общественного питания. По словам Немерюка, в настоящее время такие коды получили более 2,5 млн москвичей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 20:18
    Гость: Шутя оттяпав палец, само собою, кисть

    Народу не преминут зубастики отгрызть:
    Что вытворять вампирам их жертвы позволяют,
    То собственно с терпилами они и вытворяют!

  2. 29.06.2021, 19:54
    Гость: Stalker

    Власти Москвы, похоже, над народом открыто издеваются. Москвичи, вам этот беспредел не надоел ? А если да, то берите все в свои руки и выразите свое мнение по этому поводу открыто.

  4. 29.06.2021, 19:41
    Гость: Неточность

    Собянин СС дает ССС, или латиницей SSS, что в нумерологии 666 - число зверя. Добавляю, что это не единственная интерпретации 666.

  5. 29.06.2021, 19:06
    Гость: Виктору

    Спасибо за инфу,поздравления нашим ребятам. Вот,что мы должны обсуждать и чем гордиться.

Все комментарии (49)
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