Систему QR-кодов могут расширить на магазины и транспорт

14:57 29.06.2021

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что система QR-кодов может быть распространена на магазины и общественный транспорт, сообщает ТАСС.

«Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», - сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, ранее жителей столицы обязали получать QR-коды для посещения заведений общественного питания. По словам Немерюка, в настоящее время такие коды получили более 2,5 млн москвичей.