Собянин запретил гражданам без прививки или теста посещать рестораны и кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня 2021 года посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны.
При этом отмечается, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут». По словам Собянина, действителен будет только QR-код, который можно получить в регистратуре городской поликлиники, на сайте mos.ru, при помощи электронной медицинской карты Москвы, ресурса ЕМИАС.ИНФО и единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус».
Все рестораны и кафе будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов. Без такой системы заведения смогут работать только на вынос и доставку. Фудкорты откроют только после установки системы контроля, препятствующей проходу людей без QR-кодов, сообщает РБК.
При этом Собянин отметил, что могут возникнут сложности в связи с отсутствием в базе данных сведений о людях, переболевших COVID-19, а также о тех, кто уже сделал прививку или сдал тест.
Комментарии читателей Оставить комментарий
его маски фильтруют, а запах размера не имеет,потому ученые ФПИ
не могут придумать маски на задницу.
Нужно создавать новую, типа "Единый фронт против сатанизма". Если прилагательное не нравится, то можно другие: народный, православный, русский, даже рабочий...
Могут быть таковыми отдельные движения с общей целью и под общим лозунгом.
Ну вот и дождались,фашистского государства, да и дата вроде позволяет, взять реванш. Светлого будущего.
В загнивающих европах люди уже ТАМ. А мы еще здесь. Разве не ясно, что только русский народ, смог раз...бать всю европскую свору во главе с Адиком? Там у вас в европах одни дисциплинированные бараны гупые!
А маски на задницу еще не придумали?