Собянин запретил гражданам без прививки или теста посещать рестораны и кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня 2021 года посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны.

При этом отмечается, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут». По словам Собянина, действителен будет только QR-код, который можно получить в регистратуре городской поликлиники, на сайте mos.ru, при помощи электронной медицинской карты Москвы, ресурса ЕМИАС.ИНФО и единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Все рестораны и кафе будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов. Без такой системы заведения смогут работать только на вынос и доставку. Фудкорты откроют только после установки системы контроля, препятствующей проходу людей без QR-кодов, сообщает РБК.

При этом Собянин отметил, что могут возникнут сложности в связи с отсутствием в базе данных сведений о людях, переболевших COVID-19, а также о тех, кто уже сделал прививку или сдал тест.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 21:53
    Гость: Вирус имеет размеры,

    его маски фильтруют, а запах размера не имеет,потому ученые ФПИ
    не могут придумать маски на задницу.

  2. 22.06.2021, 21:34
    Гость: Сергей

    Нужно создавать новую, типа "Единый фронт против сатанизма". Если прилагательное не нравится, то можно другие: народный, православный, русский, даже рабочий...
    Могут быть таковыми отдельные движения с общей целью и под общим лозунгом.

  3. 22.06.2021, 21:14
    Гость: странник

    Ну вот и дождались,фашистского государства, да и дата вроде позволяет, взять реванш. Светлого будущего.

  4. 22.06.2021, 21:05
    Гость: ВВ

    В загнивающих европах люди уже ТАМ. А мы еще здесь. Разве не ясно, что только русский народ, смог раз...бать всю европскую свору во главе с Адиком? Там у вас в европах одни дисциплинированные бараны гупые!

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