Собянин запретил гражданам без прививки или теста посещать рестораны и кафе

15:49 22.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий с 28 июня 2021 года посещать людям без прививки или теста кафе и рестораны.

При этом отмечается, что «никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут». По словам Собянина, действителен будет только QR-код, который можно получить в регистратуре городской поликлиники, на сайте mos.ru, при помощи электронной медицинской карты Москвы, ресурса ЕМИАС.ИНФО и единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Все рестораны и кафе будут обязаны установить у себя систему проверки наличия QR-кодов. Без такой системы заведения смогут работать только на вынос и доставку. Фудкорты откроют только после установки системы контроля, препятствующей проходу людей без QR-кодов, сообщает РБК.

При этом Собянин отметил, что могут возникнут сложности в связи с отсутствием в базе данных сведений о людях, переболевших COVID-19, а также о тех, кто уже сделал прививку или сдал тест.