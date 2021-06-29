Кремль счел невозможным добиться вакцинации 60% россиян в срок

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Показателя в 60% привитых россиян к осени этого года добиться не удастся, сроки будут сдвигаться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне», — заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что россияне не спешили делать прививки от коронавируса, несмотря на то что государством были созданы для этого все возможности.

«Слава богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо», — отметил он.

В конце прошлого года глава разработавшего вакцину «Спутник V» Научного центра им. Гамалеи говорил, что рассчитывает на вакцинацию к осени 2021 года 70–80% взрослого населения страны, что позволит взять эпидемию COVID-19 под контроль. Тогда же глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 20:03
    Гость: Бриллиантовая рука

    Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать — отключим газ!

  3. 29.06.2021, 19:15
    Гость: demos

    Достигнуть 60% для создания коллективного иммунитета очень просто, достаточно у всех взять тесты на антитела, потому как более 50% переболели ковидом в лёгкой и бессимптомной форме, но тот же письков утверждает, что это слишком дорого.

  5. 29.06.2021, 18:42
    Гость: Как астеки бы побеждали коронавирус

    Ацтеки и инки приносили своих вождей в жертву богам во время эпидемий.
    Ни на что не намекаю. Просто красивый обычай.

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