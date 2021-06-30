Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Президент РФ Владимир Путин впервые за два года отвечает на вопросы россиян. В 2020 году прямую линию пропустили из-за эпидемии коронавируса.

Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом превысило полтора миллиона. Всего поступило 1 574 581 обращений, из них по телефону - больше 675 тысяч, по СМС - почти 339 тысяч, через сайт - более 131 тысячи, через мобильное приложение - свыше 106 тысяч и через соцсети - почти 342 тысячи.

Впервые формат прямой линии был опробован в конце 2001 года. Всего Владимир Путин участвовал в 17 передачах, из них 13 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. Всего он ответил на 1233 вопроса. Самая продолжительная прямая линия с Путиным была в 2013 году: российский лидер отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 16:03
    Гость: вопрос давно назрел

    А как обстоят дела с введением прогрессивной шкалы налогообложения для богатых олигархов и чиновников до 50%,как в любимых ими странах ЕС и НАТО?

  3. 30.06.2021, 14:58
    Гость: ABCD

    У Цезаря Владимировича Кабаева статус божественный.
    Всё, что он говорит, тут же в виде золотых лепестков опадает на головы холопов.

  4. 30.06.2021, 14:39
    Гость: Разговоры ни о чем или происки врагов!

    Очень плохо организована Прямая линия.
    Плохие ведущие, очень плохая связь с регионами, очень мелкие и неинтересные вопросы... И, соответственно, ответы!
    Скучно, девочки!!!
    /
    Неужели, это последствия вакцинации? )))
    P.S. Наиля вообще-то ведёт себя нагло!

  5. 30.06.2021, 14:32
    Гость: советский инженер

    И наверняка на этой линии не будет главного: налоги на олигархов так и останутся 15% а не будут 45-50% как во всём мире. Не будет и речи о новой индустриализации. Не будет остановлен бесконтрольный вывоз денег из России. А без этого все разговоры о "благосостоянии" народа - это из пустого в порожнее.

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