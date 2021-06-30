Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

12:15 30.06.2021

Президент РФ Владимир Путин впервые за два года отвечает на вопросы россиян. В 2020 году прямую линию пропустили из-за эпидемии коронавируса.

Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом превысило полтора миллиона. Всего поступило 1 574 581 обращений, из них по телефону - больше 675 тысяч, по СМС - почти 339 тысяч, через сайт - более 131 тысячи, через мобильное приложение - свыше 106 тысяч и через соцсети - почти 342 тысячи.

Впервые формат прямой линии был опробован в конце 2001 года. Всего Владимир Путин участвовал в 17 передачах, из них 13 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. Всего он ответил на 1233 вопроса. Самая продолжительная прямая линия с Путиным была в 2013 году: российский лидер отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.