Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить

16:21 1.07.2021

Северодвинский гарнизонный военный суд признал виновным офицера ВМФ в том, что он почти три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, капитан 3 ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части 25640, будучи в командировке сообщил начальству, что заболел COVID-19. В подтверждение он представил две медсправки о том, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года был на больничном.

Позже следствие установило, что офицер не болел, а фиктивные медицинские документы приобрел у неустановленного лица. Кроме того, в эти сроки якобы больной Мальков находился в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Ему вменили ч.1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана).

Малькову назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия.