Офицер ВМФ три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить
Северодвинский гарнизонный военный суд признал виновным офицера ВМФ в том, что он почти три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не служить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, капитан 3 ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части 25640, будучи в командировке сообщил начальству, что заболел COVID-19. В подтверждение он представил две медсправки о том, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года был на больничном.
Позже следствие установило, что офицер не болел, а фиктивные медицинские документы приобрел у неустановленного лица. Кроме того, в эти сроки якобы больной Мальков находился в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.
Ему вменили ч.1 ст. 339 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана).
Малькову назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не свезло майору, но пусть не огорчается,- у нас тут один 20 лет патриотизм симулирует, вкупе с мачизмом, мировым лидеризмом и рубахапарнизмом, говорит, пока "Колобка" не дочитаю, никуда не уйду.
Служил родине ,под присягой народу...своему брюху.Наказание странное ..его что,даже не уволили?!А,если бы он вез патроны?А,если завтра война ?Хотя по ходу она уже идёт сегодня новая холодная а, офицеры то чем заняты?!А,суды в условиях военного времени?!
Информация ни о чем! Ну косил и косил! Обычное дело.
они и беременность симулируют.