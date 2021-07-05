В Москве начались клинические испытания «Спутник V» среди подростков

18:35 5.07.2021

В Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, первая и вторая фазы испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой.

Для проведения исследования отобрано 100 участников, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. На данный момент началось медицинское обследование первых добровольцев.

Отмечается, что участников исследования будут вакцинировать "Спутником V", но в меньшей дозировке, нежели взрослых. Исследование будет проводится год с момента старта, в течение всего этого периода времени дети будут находиться под наблюдением врачей.

Так, для вакцинации после введения первого и второго компонентов вакцины подростки в течение 3 дней будут находится в стационаре в изолированном боксе, после они должны будут еще несколькр раз посетить больницу для сдачи анализов. Также они будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, медики будут контролировать их состояние по телефону.

Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек, набор которых начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса.