В Москве начались клинические испытания «Спутник V» среди подростков
В Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, первая и вторая фазы испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой.
Для проведения исследования отобрано 100 участников, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. На данный момент началось медицинское обследование первых добровольцев.
Отмечается, что участников исследования будут вакцинировать "Спутником V", но в меньшей дозировке, нежели взрослых. Исследование будет проводится год с момента старта, в течение всего этого периода времени дети будут находиться под наблюдением врачей.
Так, для вакцинации после введения первого и второго компонентов вакцины подростки в течение 3 дней будут находится в стационаре в изолированном боксе, после они должны будут еще несколькр раз посетить больницу для сдачи анализов. Также они будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, медики будут контролировать их состояние по телефону.
Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек, набор которых начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это каким же образом 12 летий ребенок может стать добровольцем ?Что за идиотизм? В угоду каким-то чиновным уродам вводить здоровым детям эту гинсбурговскую жижу с неизвестными побочными эффектами и последствиями?А если ребенок станет инвалидом Вы,господа фашистские вивисекторы,ему 10 тыс.руб.выплатите-по российским законам?Так что-ли?Каким же рассадником мерзости за последние 30 лет стала наша страна.Такого вымирания населения ,как у нас,нет ни в одной из стран мира - теперь еще и за детей взялись.Дожили ,в стране официально одобренны опыты на людях,не достигших возраста принятия решения-на детях.И плевали они на Конституцию и законы.Гаагский трибунал ждет все это гадючье гнездо.
Этот нелегальный опасный медицинский экперимент на детях должен быть немедленно остановлен. Неужели, гады нашли каких-то сирот или безпризорников? Совневаюсь, чтобы психически адекватные родители пустили своего ребенка на такое. Наверное, детям какие-нибудь дешевые китайские гаджеты раздают или одежду и они по глупости соглашаются. Нужны массовые простесты перед клиникой, где это устроили.
Москва -концлагерь для подростков.
Доктор Менгеле одобряет...
А подростки об этом знают?
А их родители?
Или это сироты?