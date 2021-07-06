Правительству предложили создать единого перевозчика для школьников

09:35 6.07.2021

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило правительству создать единого транспортного оператора по управлению перевозками школьников на автобусах, пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное председателем организации премьеру Михаилу Мишустину.

В организации отмечают, что работа школьных автобусов не отвечает безопасности, комфорту и требованиям времени. Создание же единого оператора повысит эффективность расходования стредств на приобретение 16 тысяч шкоотных автобусов. Таким образом обновление коснется почти всего школьного автопарка.

Также необходимо создать единую базу транспортных средств и водителей, что поможет пониманию состояния автопарка - его возраста и технического состояния.

Единый транспортный оператор мог бы централизованно управлять процессом перевозок, которые выполняют крупные транспортные компании или малый бизнес, организовывать обслуживание автобусного парка и контролировать водителей.

Сейчас транспортом школы управляет либо руководство школы, либо муниципальная компания. «Директора школ обязаны выполнять несвойственные им функции, так как весь груз проблем по организации перевозок обучающихся ложится на руководителя образовательной организации», — указывает замглавы администрации Меленковского района Владимирской области по социальной политике Наталья Козлова. «Остро стоит вопрос с хранением автобусов, так как ни у одной школы нет гаража», — добавляет глава администрации Камешковского района того же региона Анатолий Курганский. Медосмотры водителей проводятся только в районной поликлинике, а это лишние километры пробега и расход бензина, указывает он.

В апреле 2021 года в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что за четыре года будет закуплено не менее 16 тыс. школьных автобусов. На их закупку из федерального бюджета планируется выделить 35 млрд руб.

В 2020 году на обновление парка школьных автобусов правительство выделило 5 млрд руб., чтобы закупить не менее 2,1 тыс. транспортных средств. С 2021 года в регионы будет поступать не менее 4 тыс. школьных автобусов российского производства, сообщала в мае пресс-служба «Единой России».