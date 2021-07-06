Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке назван боковой ветер
Заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб рассказал, что одной из причин падения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. При этом он отметил, что пока еще рано строить какие-либо предположения.
По словам Горба, вероятнее всего, самолет врезался в скалу недалеко от берега, так как основная часть обломков находится у ее подножья.
«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря», - цитирует его слова РИА Новости.
Аналогичную версию высказал и начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1-го ранга Николай Воскресенский.
«Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья», - рассказал он.
Напомним, 6 июля появились первые сообщения о крушении самолета Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находилось 28 человек. По информации санавиации, все они погибли.
Рядом с Паланой самолет попал в сложные метеоусловия: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Корыту без года 40 лет минуло и до этого оно как то держалось в воздухе. Все таки не так плохо делали в свое время. Думаю , что оно и дальше бы летало при нормальном ТО.
Будьте добры,предоставьте тем более ,что сами пожелали это сделать.
Не забудь посчитать 40 процентов всего летающего в мире было союзовское, плюс мелкие местных воздушных линий - из деревни с козой.
Ну чё. Ановские корыта сыпятся одно за другим, а у ил-112 всего третий экземпляр, у ил-114 второй. И все процесс испытаний. Кого б.... ждём.
Это какое по счету, жёсткое приземления, 7-ое, или 9-ое ?