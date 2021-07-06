Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке назван боковой ветер

Место крушения Ан-26

Заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб рассказал, что одной из причин падения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. При этом он отметил, что пока еще рано строить какие-либо предположения.

По словам Горба, вероятнее всего, самолет врезался в скалу недалеко от берега, так как основная часть обломков находится у ее подножья.

«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря», - цитирует его слова РИА Новости.

Аналогичную версию высказал и начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1-го ранга Николай Воскресенский.

«Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья», - рассказал он.

Напомним, 6 июля появились первые сообщения о крушении самолета Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находилось 28 человек. По информации санавиации, все они погибли.

Рядом с Паланой самолет попал в сложные метеоусловия: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 20:14
    Гость: Qwerty

    Корыту без года 40 лет минуло и до этого оно как то держалось в воздухе. Все таки не так плохо делали в свое время. Думаю , что оно и дальше бы летало при нормальном ТО.

  3. 06.07.2021, 19:23
    Гость: Али

    Не забудь посчитать 40 процентов всего летающего в мире было союзовское, плюс мелкие местных воздушных линий - из деревни с козой.

  4. 06.07.2021, 18:45
    Гость: Иван Иваныч

    Ну чё. Ановские корыта сыпятся одно за другим, а у ил-112 всего третий экземпляр, у ил-114 второй. И все процесс испытаний. Кого б.... ждём.

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