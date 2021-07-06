Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке назван боковой ветер

15:07 6.07.2021

Заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб рассказал, что одной из причин падения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. При этом он отметил, что пока еще рано строить какие-либо предположения.

По словам Горба, вероятнее всего, самолет врезался в скалу недалеко от берега, так как основная часть обломков находится у ее подножья.

«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря», - цитирует его слова РИА Новости.

Аналогичную версию высказал и начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1-го ранга Николай Воскресенский.

«Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья», - рассказал он.

Напомним, 6 июля появились первые сообщения о крушении самолета Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находилось 28 человек. По информации санавиации, все они погибли.

Рядом с Паланой самолет попал в сложные метеоусловия: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.