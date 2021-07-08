Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

08:50 8.07.2021

США де-факто признали провал своей миссии в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США не просто выводят свои войска из Афганистана – они выводят их, де-факто признав провал своей миссии", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

При этом, действия США привели к угрозе терактов в Афганистане, что связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, а также с тем, что США оставляют возможность силового решения ситуации в Афганистане.

Лавров ранее отмечал о струмительном ухудшении ситуации в Афганистане. По его словам, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%. Планируется завершить вывод войск до конца августа.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.