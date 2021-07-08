Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
США де-факто признали провал своей миссии в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"США не просто выводят свои войска из Афганистана – они выводят их, де-факто признав провал своей миссии", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.
При этом, действия США привели к угрозе терактов в Афганистане, что связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, а также с тем, что США оставляют возможность силового решения ситуации в Афганистане.
Лавров ранее отмечал о струмительном ухудшении ситуации в Афганистане. По его словам, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%. Планируется завершить вывод войск до конца августа.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно только порадоваться за Америку и её мудрого президента . С этим проектом закончили впереди серьёзные задачи по сдерживания Китая и России.
Плохо представляю,как США строем со знамёнами и пешком возвращается в Америку. О выводе войск известно больше года и назвать вооружением то что осталось на бывшей базе просто смешно. А то,что головная боль теперь будет у России это точно известно, отсюда и стонания МИДа .
пендосы по факту бежали из афгана..
последний борт из баграма свалил не попращавшись даже.. под прикрытием темноты - местные проамерикаснкие силы узнали что пендосы улетели только утром.
все это выглядит довольно позорно для пендосии - ссср например вывел армию с гордо поднятой головой под своими знаменами и душманы тихо наблюдали издали.
однако..
педосатанисты не были бы педосатанистми, если бы не оставили после себя бомбу - буквально.
насколько известно, пендосы бросили огромную массу оружия и боеприпасов - по сути вооружив талибан, как это делали кремлевские во время чеченской войны.. почерк тот же.
они авно расчитывают на то что талибан кинется на соседнуе страны - сша их явно Подталкивают.
Левым Нужна Война.
тем не менее, талибан заявил что не собирается ни на кого нападать..
в принципе, талибан или нет - это Внутреннее дело афганистана. до тех пор пока они ни к кому не лезут.
Лавров бы рассказал об успехах миссии России на постсоветском пространстве и в Сирии.
и вовсе нет никакого провала. Наркотизировали Россию, создали устойчивые каналы сбыта дури к нам.
Вырастили Талибан, вооружили его и подготовили к нападению на точкистон и дестабилизации Средней Азии.
Забавно, точкистонцы ломанулись в Россию, а погибать за них там будут тверские и рязанские парни.
Ну и где здесь "провал" пиндостана?
Провал - это когда либерасты во власти, а не в тюрьме.