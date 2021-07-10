Площадь пожаров в Челябинской области увеличилась до 14 тыс. гектаров

Общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области по данным на 06:00 составляет 14 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Главного управлениея МЧС России по региону. Это почти в три раза больше, чем было по состоянию на 9 июля - вчера сообщалось о 4,8 тыс. гектаров, охваченных пожарами.

Накануне природные пожары распространились на два населенных пункта - Джабык и Запасное, огнем было уничтожено 71 строение. Была проведена эвакуация. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.

По сообщению регионального управления МСЧ, общая группировка, задействованная на ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда. К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Спасатели опубликовали видео спасения олененка из охваченного огнём леса. "Пожарные продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области. Стало доброй традицией, спасение животных из огненного плена", - говорится в посте на странице Главного управлениея МЧС России по Челябинской области во ВКонтакте.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.07.2021, 23:00
    Гость: тд

    На все воля божия. ..и электората 146%конечно который формирует тех кто принимает понятия от невидимой руки в жизнь ,оптимизируя все и вся для максимальной прибыли гешефтмахеров,их ночных сторожей-оборотней в погонах и без..

  3. 10.07.2021, 22:56
    Гость: тд

    Неужели..полстраны слушало вой из Америки а,тама каждую мелкую проблему в СССР раздували до небес ,критикуя недоглядевших крммяняк..

  4. 10.07.2021, 19:31
    Гость: Были. Ты не знал

    Раньше только хоршее передавали, а сейчас вас де...м кормят. Вам это больше по нраву

  5. 10.07.2021, 13:40
    Гость: Дело в том, что

    Путин дал поручения по ситуации с пожарами в Челябинской области
    после сильных пожаров, а не до их начала.

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