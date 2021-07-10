Площадь пожаров в Челябинской области увеличилась до 14 тыс. гектаров

09:43 10.07.2021

Общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области по данным на 06:00 составляет 14 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Главного управлениея МЧС России по региону. Это почти в три раза больше, чем было по состоянию на 9 июля - вчера сообщалось о 4,8 тыс. гектаров, охваченных пожарами.

Накануне природные пожары распространились на два населенных пункта - Джабык и Запасное, огнем было уничтожено 71 строение. Была проведена эвакуация. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.

По сообщению регионального управления МСЧ, общая группировка, задействованная на ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда. К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Спасатели опубликовали видео спасения олененка из охваченного огнём леса. "Пожарные продолжают работать на тушении природных пожаров на юге области. Стало доброй традицией, спасение животных из огненного плена", - говорится в посте на странице Главного управлениея МЧС России по Челябинской области во ВКонтакте.