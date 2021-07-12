Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free

Проведение банкетов в столичных заведениях возможно только в "бесковидных" ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Все мероприятия в помещениях - свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты - могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей", - пояснил Немерюк, добавив, что до на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах гости могут находиться без QR-кодов до 1 августа. 

Отмечается, что на кафе и рестораны, работающие в режиме COVID-free не распространяется запрет на работу в ночное время. Кроме того, столики в таких заведениях можно ставить ближе, чем 1,5 метра, а посетители могут передвигаться без масок и перчаток по помещению. 

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.07.2021, 20:14
    Гость: Stalker

    При таком положении дел свадьбы проще отмечать будет дома или снимать в аренду под это дело загородный дом (коттедж).

  4. 12.07.2021, 17:47
    Гость: Дедушкин пулемет

    ...обыкновенный фашизм.

    Теперь нас разделили на две категории: стерилизованные и неугодные.

  5. 12.07.2021, 17:37
    Гость: Значит

    свадьбы теперь будут не в Москвабаде. Пусть обанкротившиеся заведения, безработные тамады и т.д. поднимут тост за сумасшедшего оленевода.

Все комментарии (8)
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