Свадьбы в Москве разрешили проводить только в ресторанах COVID-free

15:08 12.07.2021

Проведение банкетов в столичных заведениях возможно только в "бесковидных" ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Все мероприятия в помещениях - свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты - могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей", - пояснил Немерюк, добавив, что до на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах гости могут находиться без QR-кодов до 1 августа.

Отмечается, что на кафе и рестораны, работающие в режиме COVID-free не распространяется запрет на работу в ночное время. Кроме того, столики в таких заведениях можно ставить ближе, чем 1,5 метра, а посетители могут передвигаться без масок и перчаток по помещению.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.