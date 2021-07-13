Непривитых студентов ВШЭ будут пускать на очные занятия только с ПЦР-тестом
Студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые не привлись и не переболели коронавирусом, не смогут посетить очные занятия без отрицательного ПЦР-теста. Первокурсникам будет предложено сделать прививку до 30 сентября.
«Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие (очные - прим.ред) занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней. По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено. Студенты-первокурсники из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября 2021 года. Для них Вышка организует возможность вакцинироваться в университете», - говорится в сообщении вуза.
«Интерфакс» напоминает, что ранее ВШЭ отнесла к студентам «зоны риска» учащихся, не прошедших вакцинацию и не переболевших в течение последнего полугода. Они смогут участвовать в офлайн-занятиях только в ограниченных группах по 15 человек и по тем дисциплинам, по которым онлайн-обучение невозможно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что меня поражает в этой власти, так лицемерие. Они тут как сдобный макарон выкручиваются изобретая различные ограничения для народу, куда и тут да нельзя, сюда вообще так посадят..
А вот на балаган выборов так всегда пожалуйста! И без справок и без тестов и хоть покрытый коростой с ног до головы.
милости просим и про ковиду типа на время выборов забудем, или вообще, чиновники её запретят на время выборов, а потом снова разрешат, надо же продолжать вытирать ноги о лицо избирателей.
Чем "опасны" непривитые студенты привитым? - ничем (по ежу понятной причине)! Стало быть, если кого и могут заразить "ослушники", то только друг друга. Однако это уже их принципиальный выбор, после которого в случае его ложности сетовать им останется лишь на себя и ни на кого иного. Даже господь Бог, предостерегая, не препятствовал Адаму и Еве самим принимать решение: вкушать или не вкушать плод Познания. Нынешний же режим возомнил себя полномочнее Всевышнего!?
Принудиловка... Сбылась мечта глобальных фармацевтических гигантов - заставлять и принуждать граждан колоться их продукцией. А то раньше-то прибыль фармацевтов зависила от случайностей, могут купить "дозы" а могут не купить... А теперь уж извольте колоться! В институте могут учиться только обколотые! - Красотища!
Ахтунг, ахтунг!!!!
Кто не делает себе иньекцию вакциной, Спутник-вий, мы будем отчислять учёба, и выключать свет и вода, у вас дома!!!