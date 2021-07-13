Непривитых студентов ВШЭ будут пускать на очные занятия только с ПЦР-тестом

15:55 13.07.2021

Студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», которые не привлись и не переболели коронавирусом, не смогут посетить очные занятия без отрицательного ПЦР-теста. Первокурсникам будет предложено сделать прививку до 30 сентября.

«Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие (очные - прим.ред) занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней. По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено. Студенты-первокурсники из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября 2021 года. Для них Вышка организует возможность вакцинироваться в университете», - говорится в сообщении вуза.

«Интерфакс» напоминает, что ранее ВШЭ отнесла к студентам «зоны риска» учащихся, не прошедших вакцинацию и не переболевших в течение последнего полугода. Они смогут участвовать в офлайн-занятиях только в ограниченных группах по 15 человек и по тем дисциплинам, по которым онлайн-обучение невозможно.