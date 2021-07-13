Из книжных магазинов изымаются и уничтожаются книги с изображением Гитлера

19:14 13.07.2021

Российский книжный союз попросил магазины изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров. Это связано со вступлением в силу закона, запрещающего отождествление целей, решений и действий руководства и военнослужащих СССР с нацистской Германией, а также поправок к законам «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», касающихся запрета на демонстрацию изображений вождей Третьего рейха.

«Просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров,— говорится в заявлении Российского книжного салюта.— Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации».

Комментируя данное требование, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — приводит слова Пескова «Коммерсант».

По поводу самой рекомендации Российского книжного союза Дмитрий Песков заявил, что она нуждается в разъяснениях.