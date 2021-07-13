Из книжных магазинов изымаются и уничтожаются книги с изображением Гитлера
Российский книжный союз попросил магазины изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров. Это связано со вступлением в силу закона, запрещающего отождествление целей, решений и действий руководства и военнослужащих СССР с нацистской Германией, а также поправок к законам «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», касающихся запрета на демонстрацию изображений вождей Третьего рейха.
«Просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров,— говорится в заявлении Российского книжного салюта.— Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации».
Комментируя данное требование, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону.
«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — приводит слова Пескова «Коммерсант».
По поводу самой рекомендации Российского книжного союза Дмитрий Песков заявил, что она нуждается в разъяснениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередное проявление слабости власти. Эти книги в ПРИНЦИПЕ не должны были появиться в печати. А их авторы находиться в стране. Но хоть так. На что способны то и делают. Посмешище на уровне переименования милиции в полицию.
Кстати, совсем забыл. Старый стал. Изображения Пескова на этом сайте, да и вообще где бы то ни было, это - популяризация идиотизма. И это, надеюсь, мнение всех здесь находящихся.
Ой, дебилы... Кто нами правит... Одичавшие.
Я не знаю как у других.
Но лично для меня такие книги только лишь полезная инфа - об исследовании - чем и как жило иди живуут различные общества и государства. А не для каких то идей , принятие или не принятие их. Могущих подорвать какие либо устои окружения в котором мы живем
Лучше бы наряду с Гитлером были труды осеователей сектанского движения ...
Я бы еще с большой охотой купил бы мемуары или сводный дневник или типа троицы Ьрежнева - записы Бокассы.
Вот уж интересно .......
Можно и книгу про Сомосу и Дувалье..
А вот книгу Маркиза де Сада я бы ограничил бы проджу путем предьвления справки об учете в психневрологическом диспансере. Стоит ли гражданин на этом учете или не стоит
))))))))))
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Так же можно требовать такую справку на счет приобретения троицы брежнева ))))))))))))))))))
Бывают не все дома! А тут сразу все ушли! Всегда хочется знать и посмотрет инициатора затеи!