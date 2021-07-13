Из книжных магазинов изымаются и уничтожаются книги с изображением Гитлера

Российский книжный союз попросил магазины изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров. Это связано со вступлением в силу закона, запрещающего отождествление целей, решений и действий руководства и военнослужащих СССР с нацистской Германией, а также поправок к законам «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», касающихся запрета на демонстрацию изображений вождей Третьего рейха.

«Просим проверить ассортимент на наличие изданий, попадающих в сферу действия вышеуказанных нормативных актов, и в случае обнаружения прекратить их размещение на вашем сайте, а также на сайтах ваших партнеров,— говорится в заявлении Российского книжного салюта.— Из торговых залов данные книги подлежат изъятию и утилизации».

Комментируя данное требование, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — приводит слова Пескова «Коммерсант».

По поводу самой рекомендации Российского книжного союза Дмитрий Песков заявил, что она нуждается в разъяснениях. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2021, 06:52
    Гость: Очередное

    Очередное проявление слабости власти. Эти книги в ПРИНЦИПЕ не должны были появиться в печати. А их авторы находиться в стране. Но хоть так. На что способны то и делают. Посмешище на уровне переименования милиции в полицию.

  2. 14.07.2021, 06:12
    Гость: Старый

    Кстати, совсем забыл. Старый стал. Изображения Пескова на этом сайте, да и вообще где бы то ни было, это - популяризация идиотизма. И это, надеюсь, мнение всех здесь находящихся.

  4. 14.07.2021, 05:26
    Гость: World

    Я не знаю как у других.
    Но лично для меня такие книги только лишь полезная инфа - об исследовании - чем и как жило иди живуут различные общества и государства. А не для каких то идей , принятие или не принятие их. Могущих подорвать какие либо устои окружения в котором мы живем
    Лучше бы наряду с Гитлером были труды осеователей сектанского движения ...
    Я бы еще с большой охотой купил бы мемуары или сводный дневник или типа троицы Ьрежнева - записы Бокассы.
    Вот уж интересно .......
    Можно и книгу про Сомосу и Дувалье..
    А вот книгу Маркиза де Сада я бы ограничил бы проджу путем предьвления справки об учете в психневрологическом диспансере. Стоит ли гражданин на этом учете или не стоит
    ))))))))))
    ------------
    Так же можно требовать такую справку на счет приобретения троицы брежнева ))))))))))))))))))

  5. 14.07.2021, 03:57
    Гость: Шило

    Бывают не все дома! А тут сразу все ушли! Всегда хочется знать и посмотрет инициатора затеи!

Все комментарии (41)
Выбор читателей
Пенсионерка
Пенсионеров обманули - прибавки не будет. Стали известны контрольные цифры бюджета Пенсионного фонда России
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
Фото с сайта pixabay.com
Станислав Черчесов уволен из сборной России по футболу
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Избранное
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
Объединение Германии: как Горбачев предал не только русских, но и немцев
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
Средняя Саксония: поворот или раскол
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
«Роспотребнадзор не справляется по срокам»: родители учеников «ковидных» классов проходят все круги ада
Объявляем войну неприятным запахам