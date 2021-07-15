Роструд разрешил отстранять непривитых сотрудников, работающих удаленно
Работадатель имеет право отстранить непривитого сотрудника и без медотвода от вакцинации от работы без сохранения зарплаты, даже если тот работает удаленно, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".
Отмечается, что отстранение от работы может быть оформлено с 15 августа. Перед этим работадатель обязан запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться к работе сотрудник сможет только после устранения причины отстранения (провакцинировавшись), либо после завершения пандемии.
Роструд отметил, что что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе, в статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты. Одним из которых является нарушение закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.
В Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а без залипухи на лбу - так же будет?! сошлются, типа а охраннику жирному так проще! И понеслась...Концлагерь уже по сути, создан. Не понимает это только дебил конченый.
это полное беззаконие.
полномасштабная атака на права людей.
надо помнить, что права Завоевываваются, а не дарятся..
этот беспредел Будет Продолжаться пока вы молчите.
Кто бы уже разрешил отстранять от власти чинуш, своевольно трактующих букву закона?
В стране официально не объявлен карантин. Нет кредитных каникул, нет материальной помощи населению, нет строительства новых информационных больниц. Но кругом только и слышно что открывается авиаперелёты в другие страны, что мы на 4 месте по заболеваемости.
Если вакцинация обязательная , уберите формулировку что она добровольная. Я отказалась подписывать что это добровольная вакцинация, мне отказались делать. Ответ был потрясающий, почему должны за вас отвечать если что, вы же сами пришли ... В этом вся и суть, государство умеет только давить налогами, штрафами, угрозами. Но отвечать за сделанное по указке ВОЗ или МВФ за людей не хотят. Так у меня вопрос, кто нами управляет?
Неужели нет такой силы которые уберут Собянина, Попову, Ракову, Мишустина, когда придут что хоть как то будет служить своей стране, а не в угоду каким то колонам... ? Ведь мы сейчас напоминаем историю сдачи Константинополя, вооружение не поможет, олигархи сдадут страну с потрохами если что, у них давно все куплено. А новый подписанный договор о невозврате средств, вообще можно содержать армию которая против нас и пойдет. И получается, ничего личного- только бизнес!
Опять лапша на уши и беззаконие в стане нулей.
Не поленился почитал обозначенный закон. Ст.5, п.2:
Отказ граждан от профилактической прививки влечет ... отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
И где тут разрешение отстранять от работ на удаленке?
Чиновничий беспредел плещет через край.