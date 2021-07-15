Роструд разрешил отстранять непривитых сотрудников, работающих удаленно

09:00 15.07.2021

Работадатель имеет право отстранить непривитого сотрудника и без медотвода от вакцинации от работы без сохранения зарплаты, даже если тот работает удаленно, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

Отмечается, что отстранение от работы может быть оформлено с 15 августа. Перед этим работадатель обязан запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться к работе сотрудник сможет только после устранения причины отстранения (провакцинировавшись), либо после завершения пандемии.

Роструд отметил, что что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе, в статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты. Одним из которых является нарушение закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

В Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.