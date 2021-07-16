Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы
Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту ведомства, абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать — ЕГЭ, общеобразовательного вступительного, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профессионального образования.
«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — говорится в документе.
Также, ведомство предложило поменять условия подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн», разрешив абитуриенту предоставлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.
Основной этап зачисления в вузы предлагается провести с 3 по 9 августа. Также предлагается проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте. Новые правила могут начать действовать уже с 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Оно конечно поменять можно, главное кого выпускаем!? А выпускаем...это !!!???
стремлении сохранить умирающий егэ, они совсем запутались.