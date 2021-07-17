В Екатеринбурге прошел запрещенный властями многотысячный крестный ход

10:30 17.07.2021

В Екатеринбурге несколько тысяч паломников отправились в крестный ход в память о гибели Николая II, приуроченный к 103-годовщине расстрела царской семьи. Крестный ход, запрещенный властями из-за пандемии коронавируса, начался после литургии в Храме-на-Крови. Члены царской семьи и их прислуга были расстреляны большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Сейчас на этом месте возведен Храм-на-Крови.

Участие в крестном ходе, по разным оценкам, приняли от 2 до 4 тыс. человек, пишет "Коммерсант". Паломники шли по маршруту традиционного крестного хода от Храма-на-Крови к Ганиной Яме. После литургии люди группами пошли в сторону центральных улиц города.

Несмотря на то, что крестный ход официально запрещен, а в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, сотрудники ГИБДД сопровождали паломников. В центре города участники несанкционированного хода шли по тротуарам, но на некоторых участках дороги полиция пропускала идущих прямо по проезжей части.

Сами участники и епархия избегают формулировки "крестный ход". Как сообщили в епархии, "по велению сердца многие верующие после причастия Святых Христовых Тайн направились в обитель во имя святых Царственных страстотерпцев по пути, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг".