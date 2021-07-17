В Екатеринбурге прошел запрещенный властями многотысячный крестный ход
В Екатеринбурге несколько тысяч паломников отправились в крестный ход в память о гибели Николая II, приуроченный к 103-годовщине расстрела царской семьи. Крестный ход, запрещенный властями из-за пандемии коронавируса, начался после литургии в Храме-на-Крови. Члены царской семьи и их прислуга были расстреляны большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Сейчас на этом месте возведен Храм-на-Крови.
Участие в крестном ходе, по разным оценкам, приняли от 2 до 4 тыс. человек, пишет "Коммерсант". Паломники шли по маршруту традиционного крестного хода от Храма-на-Крови к Ганиной Яме. После литургии люди группами пошли в сторону центральных улиц города.
Несмотря на то, что крестный ход официально запрещен, а в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, сотрудники ГИБДД сопровождали паломников. В центре города участники несанкционированного хода шли по тротуарам, но на некоторых участках дороги полиция пропускала идущих прямо по проезжей части.
Сами участники и епархия избегают формулировки "крестный ход". Как сообщили в епархии, "по велению сердца многие верующие после причастия Святых Христовых Тайн направились в обитель во имя святых Царственных страстотерпцев по пути, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно уже доставший своими QR кодами зарвавшийся мэр Москвы С. Собянин вынужден был отменить свои омерзительные опыты по дискриминации по признаку привитости и вынужден с 19 июля отменить ненавистные QR коды. Но поздновато он опомнился - на выбрах его самоуправство, его бонапартизи и волюнтаризм не будут забыты! Ясно, что избиратели своим голосованием скажут всё, что они думают о QR кодах и о Собянине лично.
В Екатеринбурге совершенно чётко ГРАЖДАНЕ показали ровно тоже самое: чиновничий призвол никто терпеть не будет. Можно лишь порадоваться за Екатеринбуржцев и Москвичей. Но радоваться не слишком сильно - новые атаки на права граждан и новые попытки пропихнуть мерзкие QR коды ещё будут. Будем бдительны!
...Эти люди Христовы, ?
Если так,то почему нехристю николашке молятся ?
Много страшного зла и бедствий России допустил своим бездействием и глупостью этот пустопорожний алкоголик.Почитайте его "дневники" - он ведь одноклеточный.
Они бы еще ЕБН любом постучали...тьфу.
"Несмотря на то, что крестный ход официально запрещен, а в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, сотрудники ГИБДД сопровождали паломников". Заметьте, никто из силовиков даже не препятствовал проведению этого массового мероприятия. Да и власти молчат в тряпочку. И чего после этого стоят их запреты, если данный случай показал, что при определенных условиях власть прост закрывает глаза на происходящее. Прав был К. Кинчев, когда сказал, что действия властей иначе как лицемерием и двойными стандартами не назовешь. И данный пример тому доказательство.
Дезертира №1! Бросившего подчинённую ему армию, подданный ему народ и всю страну целиком только ради своей бабы, ради её юбки, её бёдер и ради заключения сепаратного мира с единокровными ему немцами. И это убожество некоторые считают и почитают Царём Земли Русской? От этого убожества отказались даже ближайшие родственники, т.к. наверняка узнали о его планах сепаратного мира с родственничками немцами. Негашёная известь это то, что заслужил этот кровопивец русских.
фашистско-церковной диктатуры демократии. А теперь представьте, что таким же скоплением пошли сторонники Навального или сторонники коммунистов. Их стали бы избивать и сажать в автозаки сотнями.
Это всё что нужно знать про фальшивую, мухлёжную демократию воров и жуликов.