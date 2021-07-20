Распространение данных о Роскосмосе и армии приравняют к угрозе для России
ФСБ России предложило утвердить перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но которые при передаче за границу могут использоваться против России. Среди таких сведений оказались данные о военных и проблемы в «Роскосмосе».
В частности, в перечень попали данные о программах «Роскосмоса», финансировании, сроках исполнения, финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах развития и проблемах, сдерживающих развитие «Роскосмоса». Также угрозой считается распространение информации о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре, сообщает РИА Новости.
При этом лица, которые занимаются сбором таких данных, могут быть признаны иноагентами.
В список также вошли и данные о закупках товаров и услуг для армии, а также данные о преступлениях в армии, состоянии морально-психологического климата в войсках, личная информация о военнослужащих и их семьях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Предлагаю За "распространение данных о роскосмосе" 15 суток дыхания в физрастворе. Кто больше ?Собаки!Выскажите наконец своё мнение!
Самая главная тайна Роскосмоса в том, что Рогозин ни шиша не понимает в космичекской технике... Тсс... я кажется проболтался, выдал тайну, и теперь меня могут привлечь, ведь мое сообщение явно можно приравнять к угрозе для России!!!
Жабу продолжают варить на медленном огне.
рогозина и шойгу тоже секретны?
"Среди таких сведений оказались данные о военных и проблемы в «Роскосмосе»". Проблемы Роскосмоса есть главная государственная тайна России. Раньше от иностранных спецслужб наши достижения скрывали, а теперь проблемы. Дожили.