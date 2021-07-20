Распространение данных о Роскосмосе и армии приравняют к угрозе для России

12:59 20.07.2021

ФСБ России предложило утвердить перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но которые при передаче за границу могут использоваться против России. Среди таких сведений оказались данные о военных и проблемы в «Роскосмосе».

В частности, в перечень попали данные о программах «Роскосмоса», финансировании, сроках исполнения, финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах развития и проблемах, сдерживающих развитие «Роскосмоса». Также угрозой считается распространение информации о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре, сообщает РИА Новости.

При этом лица, которые занимаются сбором таких данных, могут быть признаны иноагентами.

В список также вошли и данные о закупках товаров и услуг для армии, а также данные о преступлениях в армии, состоянии морально-психологического климата в войсках, личная информация о военнослужащих и их семьях.