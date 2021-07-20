Распространение данных о Роскосмосе и армии приравняют к угрозе для России

ФСБ России предложило утвердить перечень сведений, не составляющих государственную тайну, но которые при передаче за границу могут использоваться против России. Среди таких сведений оказались данные о военных и проблемы в «Роскосмосе».

В частности, в перечень попали данные о программах «Роскосмоса», финансировании, сроках исполнения, финансовом состоянии госкорпорации, прогнозах развития и проблемах, сдерживающих развитие «Роскосмоса». Также угрозой считается распространение информации о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуре, сообщает РИА Новости.

При этом лица, которые занимаются сбором таких данных, могут быть признаны иноагентами.

В список также вошли и данные о закупках товаров и услуг для армии, а также данные о преступлениях в армии, состоянии морально-психологического климата в войсках, личная информация о военнослужащих и их семьях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2021, 21:39
    Гость: такса Шувалова

    Предлагаю За "распространение данных о роскосмосе" 15 суток дыхания в физрастворе. Кто больше ?Собаки!Выскажите наконец своё мнение!

  2. 20.07.2021, 20:30
    Гость: Пенсионер

    Самая главная тайна Роскосмоса в том, что Рогозин ни шиша не понимает в космичекской технике... Тсс... я кажется проболтался, выдал тайну, и теперь меня могут привлечь, ведь мое сообщение явно можно приравнять к угрозе для России!!!

  5. 20.07.2021, 18:25
    Гость: stalker

    "Среди таких сведений оказались данные о военных и проблемы в «Роскосмосе»". Проблемы Роскосмоса есть главная государственная тайна России. Раньше от иностранных спецслужб наши достижения скрывали, а теперь проблемы. Дожили.

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