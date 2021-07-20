За «организацию преступного сообщества» задержан глава ГИБДД Ставрополья
Утром 20 июля в результате спецоперации Главного управления собственной безопасности МВД и Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке Росгвардии была задержана задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края - более 35 сотрудников - во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Они подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.
"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - написал Хинштейн.
Источники ведущих информагентств подтвердили эту информацию. "Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник ТАСС. Задержание Сафонова подтвердил и источник РБК в региональном главке полиции. По его словам, в разработке и проведении операции участвовали сотрудники ФСБ.
Депутат также опубликовал фото дома главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
Александр Хинштейн опубликовал также фото с роскошными интерьерами дома Сафонова в Ставрополе.
В объектив камеры попала ванная комната с золотым унитазом.
На пост главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был назначен в 2012 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хинштейн, как всякий правильный еврей, смотрит только тогда, когда за просмотр денег не берут.
Просто у тебя уже старческий склероз (или маразм), дед.
Вы меня удивляете.
В ОПГ РФ, живут не по законам - тут живут по Понятиям- Организованной преступной группировки(ОПГ)- созданной преступниками- безнаказанно расстрелявшими среди белого дня из танковых пуше РСФСР и её основной закон-Конституцию.
Чему удивляться- если это преступное сообщество в Ставрополе-составная частица ОПГ РФ.
ОПГ РФ была фактически создана безнаказанными до сих пор преступниками, расстрелявшими среди белого дня из танковых пушек РСФСР и её конституцию.
Эта-ОПГ РФ-была создана с главной её целью:
-Воровства еврейской мафией общенародной собственности РСФСР, закрепленной за гражданами РСФСР в её конституции.
В итоге, эта огромнейшая собственность РСФСР была сворована и- оказалась в основном в собственности р пары сотен олигархов-в основном еврейского происхождения.
Это задержание главы ГИБДД Ставрополья- лишь результат внутри ОПГэшной борьбы между её частями. Без осознанного бунта обкраденных граждан-эту ОПГ РФ явно не удастся уничтожить.
Овальный вроде бы другой дворец показывал?