За «организацию преступного сообщества» задержан глава ГИБДД Ставрополья

14:06 20.07.2021

Утром 20 июля в результате спецоперации Главного управления собственной безопасности МВД и Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке Росгвардии была задержана задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края - более 35 сотрудников - во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Они подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - написал Хинштейн.

Источники ведущих информагентств подтвердили эту информацию. "Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник ТАСС. Задержание Сафонова подтвердил и источник РБК в региональном главке полиции. По его словам, в разработке и проведении операции участвовали сотрудники ФСБ.

Депутат также опубликовал фото дома главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.

Александр Хинштейн опубликовал также фото с роскошными интерьерами дома Сафонова в Ставрополе.

В объектив камеры попала ванная комната с золотым унитазом.

На пост главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был назначен в 2012 году.