Хинштейн предложил начальникам ГИБДД показать дома, в которых они живут

После задержания главы ГИБДД по Ставропольскому краю, которого обвиняют в многомиллионных взятках, все силовики южных регионов должны устроить флешмоб и показать свои дома. Об этом в прямом эфире СоловьевLive заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Думаю, многих шокировали кадры, сделанные в особняке задержанного Сафонова, обстановка в стиле цыганских баронов и французских королей. Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», — приводит слова Хинштейна  URA.RU.

Накануне силовики задержали практически всю верхушка УГИБДД Ставропольского края - более 35 сотрудников - во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Они подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале разместил фото дома Сафонова в Ставрополе с богатым внутренним убранством. В объектив камеры попал и золотой унитаз.

А Следственный комитет опубликовал видео роскошных интерьеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.07.2021, 19:20
    Гость: Жека

    Как живет Хинштейн, руководитель Росгвардии, его сын? Флешмоб, пожалуйста! Начните с себя

  3. 21.07.2021, 19:19
    Гость: tot64

    Соглашусь с небольшой поправкой: так было всегда, и при царях и при сталине и при брежневе.
    Это такая национальная особенность.

  4. 21.07.2021, 19:17
    Гость: stalker

    "Хинштейн предложил начальникам ГИБДД показать дома, в которых они живут". После такого предложения большинство начальников ГИБДД подаст в отставку.

  5. 21.07.2021, 19:16
    Гость: tot64

    Да сколько можно... хапуги, воры, безвкусица...
    Нормально для русского человека брать взятку или грабить.
    Сколько раз говорено , русские - не европа. причём именно русские об этом говорят. Ну и хорошо. Мы это всегда знали.
    Но если русские не "европа "- то значит кто?
    Правильно, судя по одним и тем же кадрам, как там у них всё выглядит, русские ближе к арабам, и цыганам. В смысле вкуса, стиля, и т.д.
    Так что хватит поражаться позолоченным унитазам.
    Причём русские и украинцы ничем друг от друга не отличаются. Вспомним пресловутые унитазы Януковича.
    Никакой разницы.Если отличие и имеется то разве что в размерах "дворцов" да количестве позолоты на унитазах.

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