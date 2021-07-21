Хинштейн предложил начальникам ГИБДД показать дома, в которых они живут
После задержания главы ГИБДД по Ставропольскому краю, которого обвиняют в многомиллионных взятках, все силовики южных регионов должны устроить флешмоб и показать свои дома. Об этом в прямом эфире СоловьевLive заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Думаю, многих шокировали кадры, сделанные в особняке задержанного Сафонова, обстановка в стиле цыганских баронов и французских королей. Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», — приводит слова Хинштейна URA.RU.
Накануне силовики задержали практически всю верхушка УГИБДД Ставропольского края - более 35 сотрудников - во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Они подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.
Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале разместил фото дома Сафонова в Ставрополе с богатым внутренним убранством. В объектив камеры попал и золотой унитаз.
А Следственный комитет опубликовал видео роскошных интерьеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За такие предьявы ...действующие оборотни в погонах могут и спросить..
Как живет Хинштейн, руководитель Росгвардии, его сын? Флешмоб, пожалуйста! Начните с себя
Соглашусь с небольшой поправкой: так было всегда, и при царях и при сталине и при брежневе.
Это такая национальная особенность.
"Хинштейн предложил начальникам ГИБДД показать дома, в которых они живут". После такого предложения большинство начальников ГИБДД подаст в отставку.
Да сколько можно... хапуги, воры, безвкусица...
Нормально для русского человека брать взятку или грабить.
Сколько раз говорено , русские - не европа. причём именно русские об этом говорят. Ну и хорошо. Мы это всегда знали.
Но если русские не "европа "- то значит кто?
Правильно, судя по одним и тем же кадрам, как там у них всё выглядит, русские ближе к арабам, и цыганам. В смысле вкуса, стиля, и т.д.
Так что хватит поражаться позолоченным унитазам.
Причём русские и украинцы ничем друг от друга не отличаются. Вспомним пресловутые унитазы Януковича.
Никакой разницы.Если отличие и имеется то разве что в размерах "дворцов" да количестве позолоты на унитазах.