Хинштейн предложил начальникам ГИБДД показать дома, в которых они живут

14:54 21.07.2021

После задержания главы ГИБДД по Ставропольскому краю, которого обвиняют в многомиллионных взятках, все силовики южных регионов должны устроить флешмоб и показать свои дома. Об этом в прямом эфире СоловьевLive заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Думаю, многих шокировали кадры, сделанные в особняке задержанного Сафонова, обстановка в стиле цыганских баронов и французских королей. Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут», — приводит слова Хинштейна URA.RU.

Накануне силовики задержали практически всю верхушка УГИБДД Ставропольского края - более 35 сотрудников - во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Они подозреваются в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале разместил фото дома Сафонова в Ставрополе с богатым внутренним убранством. В объектив камеры попал и золотой унитаз.

А Следственный комитет опубликовал видео роскошных интерьеров.