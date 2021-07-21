Письмо Роструда об обязательной вакцинации не имеет юридической силы
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что письмо Роструда о порядке отстранения от работы за отказ от вакцинации не имеет юридической силы. Также он отметил, что перечень отраслей, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации, был расширен незаконно.
Напомним, ранее Роструд заявил, что Трудовой кодекс предусматривает возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей при нарушении закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Ведомоство распространило письмо, согласно которому, «отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».
При этом в конце документа четко указано, что данное «письмо не является правовым актом», сообщает Накануне.ru.
«Я изучил это письмо. Это "письмо счастья", которое не является нормативным актом и само себе противоречит. Там говорится, что удаленные работники "могут быть отстранены от работы", а потом о том, что работодатель "обязан отстранить". Это письмо было ответом на обращение некоммерческого объединения юристов и не имеет последствий ни для кого», - отметил Трунов.
«Понятия "принудительная вакцинация" не существует. Есть отдельные виды работы и профессий, требующих обязательной вакцинации, но увольнять за отказ от вакцинации незаконно. Отстранить от работы можно, с сохранением или без сохранения зарплаты. Это единственный рычаг давления сегодня», - пояснил юрист.
Также он отметил, что в России действует постановление Правительства РФ о перечне работ, требующих обязательных прививок. Но летом 2021 года главные санитарные врачи расширили этот перечень, на что не имели полномочий. «Санитарные врачи расширили перечень непонятно в честь чего. Их постановление дает список работ и профессий, который не соответствует перечню Правительства РФ. В полномочиях санитарных врачей нет возможности подменить решение Правительства РФ или дополнить его», - объяснил Трунов.
Юрист напомнил, что законодательство не позволяет увольнять сотрудника за отказ от прививки. Для того, чтобы сделать подобное отстранение законным, Правительство России должно расширить собственный перечень, а что делать с решениями главных санитарных врачей, пока непонятно, отметил Трунов.
Президент Союза профсоюзов России Дмитрий Галочкин также считает, что в связи с пандемией коронавируса в России нарушаются права человека.
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На законодательном уровне установлен перечень того, что следует считать нормативными актами РФ. В этом перечне письма разного рода министерств и ведомств не упоминаются. Следовательно, они не являются нормативными актами и не обязательны для исполнения. Это давно известно.
балаган, а клуб. А я - завклубом! (В.Путин)
Во Франции 17 июля акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков (le pass sanitaire), предназначенных для посещения кафе и ресторанов, собрали 114 тысяч человек (данные МВД сильно занижены, судя по видеосъёмкам).
Демонстрации и шествия состоялись в Париже, Ницце, Лилле, Бордо, Марселе, Лионе, Страсбурге, Валансе, Перпиньяне, Сент-Этьене, Туре и других городах Франции. 14 июля в Афинах протестующие окружили здание парламента, скандируя «Руки прочь от наших детей!»,«Каждый человек имеет право выбора. Мы не желаем, чтобы правительство делало выбор за нас».
В России народ более спокойный. Он просто копит злобу к моменту выборов. На них спокойно и без лишних слов проголосует так, чтобы Соябянину и всем кто плевал на законы, конституцию и права граждан было не на кого опереться.
Но проблема в другом. Если закон нарушает простой гражданин - его привлекают к ответственности. А если закон нарушает Роструд или мэр Собянин - то привлекают опять таки граждан - в соответствии с незаконными распоряжениями мэра...
Поэтому вопрос только один - когджа привлекут Собянина? За самоуправство, за беззаконие, за попрание Конституции, за навязывание беззакония подчинённым и принуждение подчинённых плевать на законы как плюёт на них сам мэр.
Под себя Закон подмял:
"Что нельзя, - блажит истошно, -
Если хочется, то МОЖНО!"
всё это коронабесие не имеет юридической силы.