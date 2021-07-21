10-летний мальчик из Австрии попросил Путина «не терять веру в Европу»

17:05 21.07.2021

Маттиас Брандштеттер, десятилетний мальчик из Австрии, написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором призвал его «не терять веру в Европу».

Как сообщается на странице МИД России в Facebook, письмо мальчик передал через российского посла.

«Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», - написал ребенок. «В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней», - добавил он.

Также Маттиас рассказал, что очень интересуется Россией и начал изучать русский язык.

В российском посольстве выразили благодарность мальчику за его интерес к России и письмо, а также отправили ему фото главы российского государства с автографом.