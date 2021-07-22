Минпромторг ответил на сообщения о подорожании одежды и обуви

12:28 22.07.2021

Цены на одежду и обувь повышаются каждую осень. В этом году они вырастут в пределах инфляции, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.

«В первую очередь необходимо отметить, что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — заявили в ведомстве. Как пояснили в Минпромторге, рост цен в первый месяц сезона значительно нивелируется скидками и распродажами в дальнейшем.

Ранее РБК писал, что ритейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью. По словам президента сети Baon Ильи Ярошенко, цены могут увеличится сразу на 10-15%. Игроки рынка отметили, что на рост ценника влияет подорожание тканей, транспортировки товаров, ослабление курса рубля и увеличение расходов на открытие новых магазинов из-за роста цен на стройматериалы.

При этом повышать цены готовы не все ритейлеры. Например в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как поясняет ее глава Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части. Прогнозировать цены в 2022 году Уржумцев не стал: «Все наши планы вызывают улыбку Господа Бога».