Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России компенсацию в $5 млрд

12:26 29.07.2021

Международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в размере $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl. Об этом пишет РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review. Подтверждение этого от Москвы пока не поступало.

По информации компании, суд вынес решение еще 23 июля. Согласно данному постановлению, «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения дела был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 г. и временно применяла, но не ратифицировала.

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году. Компания требовала $13 млрд в качестве компенсации. Юристы Yukos Capital заявляли, что компания выдала ЮКОСу займы, которые ей не вернули из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital 11,2 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно. Согласно позиции России, эти средства принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Напомним, в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги подтвердил, что РФ должна заплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Россия обжаловала это решение.