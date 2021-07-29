Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России компенсацию в $5 млрд
Международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в размере $5 млрд бывшей структуре группы ЮКОС — компании Yukos Capital Sarl. Об этом пишет РБК со ссылкой на голландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review. Подтверждение этого от Москвы пока не поступало.
По информации компании, суд вынес решение еще 23 июля. Согласно данному постановлению, «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения дела был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 г. и временно применяла, но не ратифицировала.
Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году. Компания требовала $13 млрд в качестве компенсации. Юристы Yukos Capital заявляли, что компания выдала ЮКОСу займы, которые ей не вернули из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital 11,2 млрд и 2,4 млрд руб. соответственно. Согласно позиции России, эти средства принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.
Напомним, в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги подтвердил, что РФ должна заплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Россия обжаловала это решение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять какой-то третейский суд ушлепков...Ну а суд города Сарапула пусть "оштрафует Голландию" на 1 ТРИЛЛИОН евро за мошенничество и корыстное покрытие юкосовского ворья.
Гигемон сказал что пересмотра итогов приватизации не будет Вы что против вождя
...не надо ля-ля. Активов коллективного Запада раз в 10 больше в России, чем наших там. Для начало могут начать,что-то там по-арестовывать, но как только Россия включит свои анти-санкции, ВСЁ быстро успокоится и забудут про какую-то ЭКС -компанию с её "решениями" гаагского суда. Своя рубашка ближе к телу.
Яркий пример с выполнением Газпрома ..своих обязательств по контракту поставок в последний год: тика- в тику. А газохранилища в Европе -пустые и впереди зима. Да и цена на июль почти 500 баков. То ли еще будет ближе к зиме..)))
Один из членов трибунала, профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований Yukos Capital к Российской Федерации по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны Yukos Capital. Она также возражала против присуждения Yukos Capital вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет России.
Правильно мыслишь! Только порешай как недвижимость из -за границы перетащить в Россию-а то ее могут арестовать и продать в погашение долга. Они,сволочи, так запросто могут сделать, они ведь злостные русофобы. Но ты мозговитый и я верю что этот вопрос ты решишь.