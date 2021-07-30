В Казани арестован основатель финансовой пирамиды Finiko
Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — заявил судья.
Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Доронин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По версии следователей, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители пирамиды занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых и криптовалютных рынках, а также на различных торговых площадках. Инвесторам обещали высокие проценты в качестве дохода. При этом в прокуратуре Татарстана отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июле 2021 года компания попала в список финансовых пирамид Центробанка.
Точное число вкладчиков Finiko неизвестно. По оценкам самого Кирилла Доронина, деньги в пирамиду вложили от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Расходятся данные и об ущербе: силовики называют сумму в 80 миллионов рублей, местные СМИ — в 7 миллиардов рублей. По данным журнала «Компания», речь идет об ущербе более чем на 29 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно! Путин виноват в том, что мамонты вымерли, а дураки - ну, никак не вымирают...
Как назвать человека, который взял кредит под квартиру и отнёс деньги пообещавшим "хороший процент"? Никакие опричники, никакое гестапо, никакое ВЧК-ОГПУ_НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ не может починить рассудок идиотам до минимально здравого уровня...
Мыши кололись, плакали и продолжали жрать кактус, виня в своих страдания Темнейшего...
Удивительно ..общенародную собственность самоуказом бандиты ельциноиды конфисковали у граждан,не говоря про обнуление "доп эмиссией" трудовых сбережений у всех кто их доверил гострудсберкассе и тишина...видать закон такой на поле рыночных чудес ,если крыша позволяет то ,невидимой руке и ее гешефтмахерам с ночными сторожами можно все и немного больше...
Виновата Система, которую и представляет названный вами персонаж.
Нет. Виноват Остап Бендер. Это же его идея о честном отъхёме денег у лоховатых граждан. Но, в нашем случае виновата система, которую организовал Кощей Бессмертный со товарищи. Называть имена и клички???
Это тоже персонально Путин виноват?