В Казани арестован основатель финансовой пирамиды Finiko

19:24 30.07.2021

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — заявил судья.

Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Доронин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следователей, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители пирамиды занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых и криптовалютных рынках, а также на различных торговых площадках. Инвесторам обещали высокие проценты в качестве дохода. При этом в прокуратуре Татарстана отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июле 2021 года компания попала в список финансовых пирамид Центробанка.

Точное число вкладчиков Finiko неизвестно. По оценкам самого Кирилла Доронина, деньги в пирамиду вложили от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Расходятся данные и об ущербе: силовики называют сумму в 80 миллионов рублей, местные СМИ — в 7 миллиардов рублей. По данным журнала «Компания», речь идет об ущербе более чем на 29 млрд рублей.