В Казани арестован основатель финансовой пирамиды Finiko

Кирилл Доронин. Страница "ВКонтакте"

Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, передает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — заявил судья.

Ранее о задержании в Казани одного из руководителей Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Доронин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следователей, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители пирамиды занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых и криптовалютных рынках, а также на различных торговых площадках. Инвесторам обещали высокие проценты в качестве дохода. При этом в прокуратуре Татарстана отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июле 2021 года компания попала в список финансовых пирамид Центробанка.

Точное число вкладчиков Finiko неизвестно. По оценкам самого Кирилла Доронина, деньги в пирамиду вложили от 800 тысяч до 1 миллиона человек. Расходятся данные и об ущербе: силовики называют сумму в 80 миллионов рублей, местные СМИ — в 7 миллиардов рублей. По данным  журнала «Компания», речь идет об ущербе более чем на 29 млрд рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2021, 23:32
    Гость: Carlos

    Конечно! Путин виноват в том, что мамонты вымерли, а дураки - ну, никак не вымирают...

    Как назвать человека, который взял кредит под квартиру и отнёс деньги пообещавшим "хороший процент"? Никакие опричники, никакое гестапо, никакое ВЧК-ОГПУ_НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ не может починить рассудок идиотам до минимально здравого уровня...

    Мыши кололись, плакали и продолжали жрать кактус, виня в своих страдания Темнейшего...

  2. 30.07.2021, 22:47
    Гость: тд

    Удивительно ..общенародную собственность самоуказом бандиты ельциноиды конфисковали у граждан,не говоря про обнуление "доп эмиссией" трудовых сбережений у всех кто их доверил гострудсберкассе и тишина...видать закон такой на поле рыночных чудес ,если крыша позволяет то ,невидимой руке и ее гешефтмахерам с ночными сторожами можно все и немного больше...

  4. 30.07.2021, 21:21
    Гость: Репа

    Нет. Виноват Остап Бендер. Это же его идея о честном отъхёме денег у лоховатых граждан. Но, в нашем случае виновата система, которую организовал Кощей Бессмертный со товарищи. Называть имена и клички???

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