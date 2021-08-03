В Госдуме предложили избавить родителей от оплаты детских садов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил избавить российских родителей от платы за услуги муниципальных детских садов. Соответствующее письмо было направлено депутатом на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, пишет RT.

В своем письме парламентарий отмечает, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. При этом в федеральном законодательстве предусмотрено, что детские устанавливают плату, которую берут с родителей за присмотр и уход за детьми, а также в целях организации питания. 

Власов подчеркнул, что с сентября 2020-го среднеобразовательных учреждениях стран предоставляют горячее питание для школьников 1-4 классов бесплатно.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми», — говорится в обращении депутата.

Ранее Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, которые откажутся от места в детском саду. Это, по его мнению, позволит сократить очереди в детские сады.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 16:13
    Гость: Гы-гы-достали уже "СЛУГИ НАРОДНЫЕ"

    со своими ин циативами, которые накануне выборов сяпятся из них как из рога изобилия.
    Это не из ЛДПР Власов?

  2. 03.08.2021, 15:44
    Гость: ABCD

    Да чего уж там, можно каждые пару месяцев. Всё равно так как проводят выборы у нас сейчас, не проблема переизбирать и каждые 45 минут кого угодно на пост президента.

  3. 03.08.2021, 15:35
    Гость: ABCD

    Фишка в том, что муниципальных детских садов у нас по стране осталось единицы. Может 1 или 2 на город, при СССР их было положено на каждый район не менее шести, включая ясли.
    На каждый муниципальный детский садик приходится около 11 частных и пара ведомственных. По сути предложение популизм.
    Муниципальными садиками пользуются едва 3% населения. Почему бы не субсидировать вообще ВСЕ детские сады? Страна не потянет? ой

  5. 03.08.2021, 13:10
    Гость: Прохожий

    Ну, положим, тяга не к добрым свершениям, а к грандиозным обещаниям.
    Делать что-то полезное для народа (а не для себя любимых) депутаты все равно не собираются. И все это прекрасно знают.
    А к тому же и предложение у депутата куцее: «...прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми». — По сути он даже предложить отменить плату забоялся.

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