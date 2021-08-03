В Госдуме предложили избавить родителей от оплаты детских садов

09:55 3.08.2021

Депутат Госдумы Василий Власов предложил избавить российских родителей от платы за услуги муниципальных детских садов. Соответствующее письмо было направлено депутатом на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, пишет RT.

В своем письме парламентарий отмечает, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. При этом в федеральном законодательстве предусмотрено, что детские устанавливают плату, которую берут с родителей за присмотр и уход за детьми, а также в целях организации питания.

Власов подчеркнул, что с сентября 2020-го среднеобразовательных учреждениях стран предоставляют горячее питание для школьников 1-4 классов бесплатно.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми», — говорится в обращении депутата.

Ранее Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, которые откажутся от места в детском саду. Это, по его мнению, позволит сократить очереди в детские сады.