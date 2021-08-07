Американский бизнесмен Майкл Калви приговорен к условному сроку
Мещанский суд Москвы решил назначить условное наказание основателю Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви и его коллегам по делу о растрате средств банка "Восточный", сообщает "Интерфакс".
С учетом данных о личности каждого из подсудимых, наличия смягчающих их наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, их исправление возможно без реального отбывания наказание в виде лишения свободы, говорится в приговоре судьи.
Калви назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев условно. Дополнительного наказания в виде штрафа бизнесмену суд назначать не стал.
При этом суд установил Калви испытательный срок на пять лет. В течение испытательного срока Калви запрещено менять место постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Также он должен встать на учет по месту жительства.
Назначая Калви условное наказание, суд учел данные о его личности, отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - в частности, возмещение установленного следствием ущерба банку "Восточный". Суд также снял арест с имущества Калви.
Дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было заведено в феврале 2019 г. Первоначально следователи квалифицировали дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем СК сменил вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии следствия, предприниматель в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. "Восточного" – так органы расценили принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на нары за воровство и расхищение России!!
А русский дедушка с нищенской пенсией,если бы украл булку хлеба,наверное трешник реальный получил бы. Что разрешено Юпитеру не разрешено быку. Это эрэфия, детка.
Стырил гнус заезжий всего-то пару миллиардов,посидел немножко дома с виски,Интернетом и икоркой...ну и все,собственно.Здравствуй,Воля-вольная !
Зашибись !
А попробуй-ка укради пару вязанок дров в лесу для сугреву,или пару бутылок в сельпо...ТУРМА однозначно,т.е. заодно туберкулез,увечья и много чего еще.Это если еще не опустят...
И очень показательно, чего стоит российское "правосудие". Заврались полностью и даже не маскируются. "Плохо кончится, дорогой" (С).
Растрата миллиарды срок условный