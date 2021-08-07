Американский бизнесмен Майкл Калви приговорен к условному сроку

08:26 7.08.2021

Мещанский суд Москвы решил назначить условное наказание основателю Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви и его коллегам по делу о растрате средств банка "Восточный", сообщает "Интерфакс".

С учетом данных о личности каждого из подсудимых, наличия смягчающих их наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, их исправление возможно без реального отбывания наказание в виде лишения свободы, говорится в приговоре судьи.

Калви назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев условно. Дополнительного наказания в виде штрафа бизнесмену суд назначать не стал.

При этом суд установил Калви испытательный срок на пять лет. В течение испытательного срока Калви запрещено менять место постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Также он должен встать на учет по месту жительства.

Назначая Калви условное наказание, суд учел данные о его личности, отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - в частности, возмещение установленного следствием ущерба банку "Восточный". Суд также снял арест с имущества Калви.

Дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было заведено в феврале 2019 г. Первоначально следователи квалифицировали дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем СК сменил вменяемую статью на растрату (ст.160). По версии следствия, предприниматель в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. "Восточного" – так органы расценили принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.