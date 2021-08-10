В России появится стандарт для работы волонтеров в районе ЧС

В России впервые появится национальный стандарт для волонтеров, которые работают во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Отмечается, что новый гост необходим из-за того, что в первые часы после возникновения чрезвычайной ситуации помощь пострадавшим оказывают добровольцы из числа местных жителей. Документ поможет организовать безопасную работу волонтеров во время ЧС, а также эффективно использовать их труд.

Так ГОСТ нормативно закрепит единые процедуры планирования участия неорганизованных добровольцев в реагировании на ЧС. Это касается их регистрации, коммуникаций, обеспечения, контроля, оценки и анализа участия. Внедрение стандарта позволит повысить эффективность и безопасность добровольцев за счет адекватного распределения задач, организации их взаимодействия с профессиональными спасателями и обеспечения безопасности труда.

Проект национального стандарта является модифицированным вариантом международного стандарта 2017 года «Безопасность и устойчивость. Устойчивость общин. Руководящие указания по планированию участия неорганизованных добровольцев», но имеет ряд технических дополнений и изменений в связи с особенностями российского законодательства и опыта организации работы добровольцев и спасателей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.08.2021, 13:10
    Гость: Все поставить

    под контроль, даже добровольцев. Количество чиновников дебилов в России зашкаливает.

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