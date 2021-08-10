В Москве наблюдатели получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

21:51 10.08.2021

Руководитель Московского общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что штаб получил несколько жалоб от граждан на то, что их вынуждают регистрироваться для электронного голосования на сентябрьских выборах, среди заявителей оказались и действующие депутаты Мосгордумы.

«Пять-шесть неанонимных обращений с указаниями трех организаций, в том числе, от депутатов Мосгордумы и кандидатов в депутаты», - цитирует его слова «Интерфакс».

При этом он отметил, что это были жалобы именно на принуждение к регистрации, а не жалобы на сдачу паролей от личных кабинетов.

Венедиктов также написал в Telegram, что встречался с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым и обсудил сигналы «о принуждении работников сферы его ответственности к э-голосованию».