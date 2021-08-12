В Воронеже взорвался автобус, пострадали более 10 человек

Не менее 14 человек получили ранение при взрыве в автобусе в Воронеже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замначальника Центра медицины катастроф Игоря Воробьева. 

По информации регионального депздрава, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, состояние еще троих уточняют. Всех пострадавших доставили в больницу, пишет РИА Новости.

Всего в момент инцидента в автобусе находились около 30 человек, практически все сидячие места были заняты.

ЧП произошло в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.

В качестве предварительной версии рассматривалась неисправность газового оборудования, которое якобы было установлено кустарным способом. Но позже власти заявили, что автобус не имел газового оборудования, он работал на дизельном топливе.

На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, СК, криминалисты. Версию теракта местные власти не рассматривают.

По последним данным минздрава, скончалась 35-летняя женщина, которой при взрыве оторвало ноги. 

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