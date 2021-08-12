ЦБ предупредил о перегреве на рынке недвижимости
Банк России на фоне увеличения цен на первичное жилье предупредил о рисках перегрева российского рынка недвижимости. Темп роста на первичном рынке во втором квартале оценивается в 20,6% в годовом выражении.
В столице показатель достиг 24%, а в Санкт-Петербурге — 26%, рассказала «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова. Охлаждение ценовой динамики было бы сейчас полезным для рынка, сообщила она.
«Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски», — приводит газета ее слова.
Сложившаяся ситуация, по словам Даниловой, в дальнейшем может привести к росту доли плохих кредитов. В целом качество российской ипотеки находится на «достаточно хорошем» уровне, отметили в Центробанке.
«Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах», — подчеркнула Данилова.
В конце мая 2021 года регулятор ужесточил для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Так ЦБ планирует сдержать темпы роста ипотечного рынка и его влияние на стоимость жилья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Себестоимость квартиры в СССР была меньше 10 тысяч это 3х комнатная 137 серии
В Союзе в Москве трехкомнатная кооперативная квартира и автомобиль "Волга" стоили ОДИНАКОВО! По 15000 р.
Не говоря о том, что "Волгу" тогда хрен купишь, а в кооператив хрен вступишь - бредовость ценообразования видна невооруженным глазом.
Из колбасы, скажем, соотношение 1:500. Зарплата 75тыров соответствует. Квартира - 15000х500= 7.5млн - тоже ничего.
Машина 7.5млн дороговато для такой жестянки.
Если ваш статус и доходы в России позволяет себя чувствовать уверенно , что даже не всем депутатам и особо приблеженным дано, то вам по большому счету всеравно покупать ли квартиру в 2018 или 2022 , так же как и с ремонтом. А если вы так сказать представитель большинства с ипотекой лет на 20-30 , при нынешнем развитии, глупо сравнивать кто раньше кто позже. В любой момент накроется все медным тазом , и квартиру отберут , глазом не моргнув. Нынешние законы позволяют.
Я знаю немало людей, купивших стенки еще в довольно "благополучном" 2018 году, и бросившихся делать ремонтики именно сейчас. Вот этим персонажам и были мои поздравления. Кстати, те, кто раздумывал с того же года, брать или не брать ипотеку - поздравления вдвойне.
Тем кто не ждал кризиса и смуты стои не забывать , что в собственной квартире нужно периодически делать ремонт , если не хочешь жить в сарае , ремонта также требуют и сами дома и ветщающее коммунальное хозяйство. На все это тоже нужны стройматериалы , опять же с их возрастающей стоимостью. Так что все относительно.