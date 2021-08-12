ЦБ предупредил о перегреве на рынке недвижимости

11:27 12.08.2021

Банк России на фоне увеличения цен на первичное жилье предупредил о рисках перегрева российского рынка недвижимости. Темп роста на первичном рынке во втором квартале оценивается в 20,6% в годовом выражении.

В столице показатель достиг 24%, а в Санкт-Петербурге — 26%, рассказала «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова. Охлаждение ценовой динамики было бы сейчас полезным для рынка, сообщила она.

«Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски», — приводит газета ее слова.

Сложившаяся ситуация, по словам Даниловой, в дальнейшем может привести к росту доли плохих кредитов. В целом качество российской ипотеки находится на «достаточно хорошем» уровне, отметили в Центробанке.

«Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах», — подчеркнула Данилова.

В конце мая 2021 года регулятор ужесточил для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Так ЦБ планирует сдержать темпы роста ипотечного рынка и его влияние на стоимость жилья.