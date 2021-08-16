Пресс-секретарь Навального получила 1,5 года ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках так называемого «санитарного дела».

Данное решение вынесла судья Анна Грязнова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ярмыш запрещено покидать свою квартиру в период с 22:00 до 6:00, организовывать и участвовать в массовых акциях, выезжать за пределы Московской области без разрешения инспектора ФСИН. Также она обязана три раза в месяц отмечаться в инспекции. До вступления приговора в законную силу Ярмыш останется под домашним арестом.

Напомним, Ярмыш наряду с еще восемью соратниками Навального, активистами и муниципальными депутатами обвинялась в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК). Обвинение связано с несогласованными акциями протеста в поддержку Навального в начале этого года. По версии СКР, распространяя анонсы митингов, сторонники политика способствовали распространению коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.08.2021, 19:37
    Гость: Павел__

    И что самое замечательное - там, где толпы народа, пусть и с нарушением санитарных норм, без масок и соблюдения дистанции - собираются по приказу главнюков из опг "озеро" - никакой ковид не распространяется!
    Может их, видимо всех таких "целебных" и "противовирусных" - равномерно распределить в "красные зоны" ковидных больниц? И больным польза, и стране тоже может быть, случаются-же чудеса на свете!

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