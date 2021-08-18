Правозащитники рассказали о визитах полиции после слива баз Навального

11:20 18.08.2021

Домой к москвичам, адреса которых попали в слитые базы «Умного голосования», а также сторонникам оппозиционера Алексея Навального, начали приходить люди в гражданской одежде, представляющиеся сотрудниками уголовного розыска.

«С 9 вечера по Москве полиция начала приходить к людям, чьи адреса были в слитой базе, связанной с проектами Алексея Навального. Эта база появилась в Сети несколько дней назад», - говорится в опубликованном в Telegram сообщении «ОВД-Инфо».

По словам правозащитников, был зафиксировано не менее 20 визитов к людям, зарегистрированных на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», а также тем, кто отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

Также отмечается, что силовики требуют объяснить наличие своих данных в слитых базах и пожертвования структурам Навального. В одном случае полиция попросила написать заявление на Навального «за незаконную передачу персональных данных». «При этом сами не объясняют, откуда эта база у них», - отмечается в сообщении.