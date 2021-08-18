Правозащитники рассказали о визитах полиции после слива баз Навального
Домой к москвичам, адреса которых попали в слитые базы «Умного голосования», а также сторонникам оппозиционера Алексея Навального, начали приходить люди в гражданской одежде, представляющиеся сотрудниками уголовного розыска.
«С 9 вечера по Москве полиция начала приходить к людям, чьи адреса были в слитой базе, связанной с проектами Алексея Навального. Эта база появилась в Сети несколько дней назад», - говорится в опубликованном в Telegram сообщении «ОВД-Инфо».
По словам правозащитников, был зафиксировано не менее 20 визитов к людям, зарегистрированных на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», а также тем, кто отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещен в России).
Также отмечается, что силовики требуют объяснить наличие своих данных в слитых базах и пожертвования структурам Навального. В одном случае полиция попросила написать заявление на Навального «за незаконную передачу персональных данных». «При этом сами не объясняют, откуда эта база у них», - отмечается в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
прЯм Роберт Рождественский!
Еще бы стихи на музыку от "17 мгновений весны" переложить.
Ваше пафосное хихиканье не к месту.
Факт есть факт.
Учитывая то, что эту власть не то что бы боится ЛЮБОЙ оппозиции она вообще ненавидит любое инакомыслие, и я не знаю, что их до сих пор останавливает от принятия "патриотических законов" по типу в США, когда любой кто плохо отзывается о власти- становится ПОЛИТИЧЕСКИМ преступником!
Идея с Навальным интересная тем, что власть сначала позволила оппозиции проявится, собраться вокруг навального, а потом они всё это одним ударом прихлопнули как мух на стене.
Не гениально? Но произошло это как раз незадолго до парламентских выборов! Для ЕР с её озабоченностью и маниакальным стремлением удержать власть любой ценой- отстранение целого пласта политической оппозиции (не контролируемой ЕР) разве не гениальное решение?
Потом посмотрите как ЕР расчищает "правовое поле" для кандидатов ЕР, там где они ещё до выборов были согласованы и назначены и просто ждут формальной легитимации "на выборах". Не гениально? У одного "нашли" какие то бумажки, мол навальнист, у другого деньги в офшорах (да у 98% членов ЕР есть и деньги и счета в офшорах!)у третьего какие то декларации просроченные. И вооля! по всей стране более 600 кандидатов не от ЕР просто вышвырнули от власти! Не гениально?
Как говорил кукуевский персонаж «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» Вы не из их числа. Вы не понимаете глубинных процессов в стране.
Естественно, народ его зауважал!
Недаром власть хапуг в тех "экстремистов" видит,
Кто воровской режим резонно ненавидит!
Короче, «Кремлёвско- бундестагский заговор» «раскрыт». А мне кажется нужда в подобных теориях возникла, когда стало очевидно что Навальный идиот. И оппозиция в России стала словом ругательным.
УГ оправдало своё название. А мёртвые души, которые « ни ухом ни рылом» не участвовали в этой фигне и послужат основанием для нового уголовного дела.
Предлагаю хэштег: а ты поглумился на навальнистами? »